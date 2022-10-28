尹力擬接替孫春蘭 動態清零迎鬆綁機會？

公衛出身的現任福建省委書記尹力，在中共廿屆一中全會晉升為中央政治局委員。（中新社）

現任福建省委書記尹力在中共 20屆一中全會升任政治局委員，港媒指出，尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，有可能接下主管醫療衛生尤其是疫情 防控的副總理孫春蘭的位子。尹力上位代表中國防疫 已經到了優化、改進的時候，動態清零是否因此能鬆綁，令外界關注。

中共20大22日閉幕後，隨即召開的中共20屆一中全會選出新一屆領導層，19屆中央委員、60歲的尹力升任中央政治局委員。

香港01報導，尹力是公共衛生專業出身的醫學博士，2002年至2003年曾以訪問學者身份赴美國哈佛大學公共衛生學院進修；2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情爆發後，回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生建言獻策。

尹力隨後又曾擔任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織（WHO）執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長，2015年調任四川省委副書記，2016年升為四川省長。

報導說，2020年初新冠疫情在湖北武漢爆發後，尹力主政的四川省早於多省市採取較為有力和周密的防控措施，新京報當時曾點評「無論是明確全省市一級定點救治醫院名單，還是切斷與武漢的路面交通、組建醫療隊準備支援武漢等，四川也都走到了前面」。

同年11月，尹力調任福建省委書記，這次20屆一中全會又升任政治局委員。

香港01預測，由於主管教育、體育、文化、醫療衛生的現任副總理孫春蘭明年便退休，具有紮實公共衛生專業背景和亮眼防疫成績的尹力有可能接下孫春蘭的位子。

報導說，無論尹力最終擔任什麼職務，他的公共衛生專業背景和防疫經驗，都有利於今後中國防疫的科學化、精準化；而他升任政治局委員，或許是中國防疫的積極訊號。

本報系聯合報報導，新冠疫情已經進入第三年，病毒毒性、全球防疫形勢發生明顯變化，中國防疫已經到了優化、改進的時候，亟需讓防疫變得更加科學和精準。尹力這位「60後」的政治局新星是否能發揮所長，在「外防輸入、內防反彈」的原則和堅持「動態清零」總方針下，創造出一條自中央到地方都「照表操課」的規範，解決當前經濟社會和防疫之間平衡的難題，仍然是「有待觀察」。