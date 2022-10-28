20大後疫情回升 中封控潮估衝擊上億人

中共20大後，中國仍執行嚴格的「動態清零」政策，多地封控潮再起，對經濟復甦形成壓力。（美聯社）

20大閉幕後，各地疫情 立即回升。自24日起，已連續多天每日感染人數破千，多地又出現新一波封控潮，估計上億人受到影響。武漢 市疾控中心傳染病防制所所長楊小兵指出，本輪疫情發展迅速，平均1個感染者在其傳染期內能夠傳染給18人，從被感染到傳染人最短僅需24小時。

國家衛健委公告，27日新增本土新冠確診病例214例，涉及福建等21個省分；新增本土無症狀感染者1123例，涉及青海等28個省。

截至27日10時，疫情「高風險區」多達2395個。按防疫 規定，高風險區原則上以居住小區（村）為單位畫定，防疫措施為：採取封控，足不出戶、上門服務。

目前疫情高風險區以新疆1069個最多，其次是內蒙古的309個、湖南233個、青海141個、陝西121個、廣東95個。

此外，目前還有疫情「中風險區」1617個。中風險區防疫措施為：採取封控，足不出區、錯峰取物。

由於小區、村人數少則上千，多的可以達到數萬人，據此推估，中國目前恐有上億人再度面臨封控影響。一名在北京工作的台灣民眾表示，她住在朝陽區「甜水園北里」的一處小區，不在「高風險區」名單，只因曾有感染者到過該小區，整個小區就被要求26日起進行封控，時間暫定3天。

20大召開期間，中國每日新增感染者都穩定在800例左右，22日一閉幕疫情就回升，讓不少民眾質疑，部分地方官員隱瞞疫情。

上觀新聞報導，面對新一輪疫情，武漢市毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零總方針。武漢市疾控中心傳染病防制所所長楊小兵指出，本輪疫情發展迅速，平均1個感染者在其傳染期內能夠傳染給18人，感染者從被感染到傳染人平均僅為2天時間，最短僅需24小時。

楊小兵強調，及早發現潛在傳染源，做到窮盡排查密切接觸者、密接的密接及涉疫暴露人員等風險人群，迅速落實嚴格管控，對於切斷傳播途徑、遏制疫情傳播和外溢具有重要意義和關鍵作用。

楊小兵指出，接種新冠疫苗是預防控制新冠肺炎傳播的最經濟、最有效措施。研究表明，對於奧密克戎株，新冠疫苗對防發病、防重症、防死亡的效果非常顯著，而且加強免疫可以進一步提高保護效果。