16位退休阿姨包劇組 翻拍甄嬛傳圓「娘娘」夢

叔叔、阿姨版的「甄嬛傳」，在網上獲得好評。（取材自上觀新聞）

上海16位阿姨為過戲癮，到浙江金華橫店影視城包劇組「翻拍」微電影 「甄嬛傳」，不僅過足了戲癮還感受了一把「娘娘」夢。目前，相關影片在中國網路平台已累計逾百萬的觀看量。

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上觀新聞報導，翻拍策畫者彭先生指出，媽媽愛跳民族舞，看電視時喜歡模仿，退休 後，覺得生活無聊，狀態欠佳，她身邊也有一群境遇相同的退休老人。彭先生有個朋友從事旅遊，兩人合夥開公司，推出產品--帶著這些老人到橫店，翻拍他們喜歡的影視劇。

16位上海退休阿姨赴橫店包劇組翻拍「甄嬛傳」。（視頻截圖）

這一創意受到老人喜歡，17位退休老人日前坐車來到橫店影視城，準備拍攝「甄嬛傳」。他們的平均年齡在62歲，最大的70多歲。「甄嬛傳」裡女人角色多，皇上作為核心人物，不可或缺，其中一個阿姨以外出旅遊為名，把丈夫騙到橫店，讓他出演皇上。

陣容龐大的阿姨「甄嬛傳」。(取材自正觀新聞／受訪者供圖）

開拍前，彭先生請來攝影團隊，讓導演 給這些業余演員科普演戲技巧，至於服裝、化妝和道具，只要捨得花錢，都不是問題。拍攝過程順利，僅用半天時間，一段十幾分鐘的戲就攝製完成。其間，雖然出現過笑場的情況，但都開心圓了演員夢。特別是扮演皇上的大叔，過了一把皇帝癮。

據悉，此次出遊用時三天兩晚，包括租用大巴、聘請導演、吃飯住宿等所有費用，每個老人出資不到4000元人民幣（約544美元）。

一名阿姨說，這是第一次體驗，圓了年輕時的夢。還有阿姨說，「謝謝這次給了我這麽美好的回憶」。一位阿姨開玩笑說，「下次有大片，記得找我呦」。

而該部長約15分鐘的微電影在上個月底就上架在站bilibili，截至目前為止，觀看數已經突破百萬，阿姨們在劇中的表演還引發網友熱評，「質感爆棚呀！好逗趣」，「很多年輕人覺得老年人的生活就是跳廣場舞、打麻將，這是不對的，老年人也要玩得酷炫和新潮一點」、「這個片子估計以後家裡每來一個親戚都要播一遍吧」。