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滬95歲翁學開車毅力感動教練 原因很浪漫

中國新聞組／北京27日電
95歲的上海徐老伯去公興駕校學車。（取材自新民晚報）
95歲的上海徐老伯去公興駕校學車。（取材自新民晚報）

上海有名95歲徐姓老翁日前獨自前往駕訓班報名，讓教練震驚、佩服，後續他通過「記憶力、判斷力、反應力」測驗，教練便開始為他量身訂製教學方案，教練在訓練過程中曾問道他「若拿到駕照最想做什麼」，他卻簡單回應「想載著90歲的老伴外出兜風」。

新民晚報報導，「做教練17年，老人是我教過年紀最大學員，恐怕之後也不會再遇到。」回憶起那天徐老伯前來報名場景，教練陳錫芹仍歷歷在目。老人表示來報考C2牌照，因為獲悉新出台政策，70歲以上老人只要通過「三力」測試（記憶力、判斷力、反應力），即可申請駕照報考。

徐老伯正在聽教練講解。（取材自新民晚報）
徐老伯正在聽教練講解。（取材自新民晚報）

當得知老人出生於1928年，眾人嚇一跳。「我們都勸他別學，但他態度堅決。」陳錫芹說，本想著那麼大年紀，應該不會通過「三力」測試，誰知他竟順利通過。

自知年老可能跟不上學習，徐老伯深知靠勤補拙。近1500道題的「海量」題庫，加之還要上機操作，為此，他每天除了吃飯、睡覺，就是坐在電腦前刷題，最終科目一考試高分通過。

陳錫芹透露，老人之前一直對大把交替不得要領，導致方向回正時會多回。回去後，他每天拿臉盆練習，一直在做這個動作找感覺，一遍又一遍。

退休前，徐老伯是一名體育老師。一直以來，學車都是他未竟的夢想。當被問起拿到駕照後最想做什麼時，徐老伯噗嗤一笑：「如果可以，想開車載上90歲的老伴轉一轉！」

為了圓老人的開車夢，駕校為他量身定製教學方案。每次都會由兩位教練陪同練車，其中一人負責全程拍攝；訓練後，將當日授課內容整理成文字稿，以供回家複習。

駕照 退休

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