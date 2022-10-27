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全球地質遺產地名錄 中國7地入選最多

中國新聞組／北京27日電
位於中國西南雲南省昆明市石林彜族自治縣境內的石林喀斯特。(取材自IUGS官方平台)
位於中國西南雲南省昆明市石林彜族自治縣境內的石林喀斯特。(取材自IUGS官方平台)

國際地質科學聯合會（IUGS）26日公布全球第一批100個地質遺產地名錄，中國共有7個地質遺跡入選，是第一批獲得世界地質遺產地最多的國家之一。

香港文匯報報導，本次是國際地質科學聯合會和聯合國教科文組織聯合支持的「國際地質遺產地定義和標準」公布評選標準，對56個國家申報的181個候選地質遺產地進行綜合評定，投票產生了首批100個國際地質科學聯合會認證的地質遺產地。

首批入選的7個中國地質遺產地分別是：珠峰奧陶紀岩石、浙江長興煤山二疊紀/三疊紀生物大滅絕和「金釘子」、雲南澄江寒武紀化石產地和化石庫、香港早白堊世酸性火成岩柱狀節理、藏南絨布峽谷滑脫構造體系、雲南石林喀斯特、內蒙古巴丹吉林沙漠必魯特高大沙山和湖泊。

珠峰奧陶紀岩石

珠穆朗瑪峰的山頂是由約4.6億年前（奧陶紀）的石灰岩構成，這些岩石中含有海洋動物的化石，如腕足動物、牙形類和棘皮動物海百合類，代表地球歷史上最重要的時期之一—奧陶紀生物大輻射時期的熱帶海洋生物。

雲南澄江寒武紀化石產地和化石庫

距今約5.2億年的寒武紀澄江化石群，經過30多年的連續發掘和研究，發現包括原始脊椎動物在內的300餘種類。2012年，澄江化石地正式被列入世界自然遺產，是中國首個、亞洲唯一的化石世界自然遺產。

雲南石林喀斯特

石林喀斯特位於雲南省昆明市石林彝族自治縣境內，海拔1600米-2203米，面積350平方公里。石林以其高大、密集的石灰岩石柱呈森林狀分布而得名，是典型的高原喀斯特。

浙江長興「金釘子」地質剖面。(取材自IUGS官方平台)
浙江長興「金釘子」地質剖面。(取材自IUGS官方平台)

浙江長興「金釘子」

地質學上把全球界線層型稱為「金釘子」，浙江省長興縣煤山「金釘子」剖面含有兩顆經過國際地質科學聯合會正式批准的「金釘子」，即二疊系/三疊系界線和長興階底界「金釘子」。

內蒙古巴丹吉林沙漠必魯特高大沙山和湖泊

巴丹吉林沙漠必魯特沙山和湖泊位於內蒙古阿拉善沙漠世界地質公園。巴丹吉林沙漠分布多座巨型沙山，最高大的必魯特峰是一座複合橫向沙山，海拔高1611米，相對高差近500米，是世界上相對高度最高的沙山，被稱為沙漠中的珠峰。

藏南絨布峽谷

絨布峽谷位於珠穆朗瑪峰北坡，峽谷滑脫構造體系為揭示複雜造山帶的結構與形成過程作出了重大貢獻。

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