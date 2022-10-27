我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

防疫封控嚴 青海西寧1顆白菜近50元 老人傳餓死

中國新聞組／北京27日電
有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元，紫白菜價格一顆46.85元。(取材自微博)
有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元，紫白菜價格一顆46.85元。(取材自微博)

中共20大閉幕後疫情回溫，連兩天本土病例突破千例，新疆、山西及河南等多地民眾仍處嚴格防疫，網路上盼各方關注的求援文爆量。青海西寧有民眾肚餓過世，官方急打通供保管道，要超市開門營業。甘肅蘭州也傳出隔離人員被安置在露天停車場，由於夜間溫度不足10℃(約50℉)，被批不人道。

中國衛健委通報，26日新增本土病例193例，其中福建31例、內蒙古30例、青海7例、河南5例等。無症狀感染者924例，其中青海117例、新疆114例、甘肅24例、河南20例等。

西寧市疫情防控新聞發布會26日通報，西寧市在20日發現3例無症狀感染者，截至25日，已累計發現92名無症狀感染者。這一輪疫情起始點是青藏高原農副產品集散中心，每日進出人員達2萬人次以上，短短幾天時間裡，疫情快速傳播，防控難度明顯增加。

微信公眾號「暉誠勿思」曝光西寧民眾的苦況，內容來自西寧各行各業的民眾。有老爺爺去世，走之前「連頓飽飯也沒有吃到」、和親人最後一面也沒見上；還有人貼出照片，表示在馬路上看到有清潔工被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去。

此外，西寧的工地上有好幾十個農民工沒得吃、沒人管，打電話給政府單位沒人接，自己在外送平台下單，但永遠買不到菜。另有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元（約6.87美元），紫白菜價格一顆46.85元。

報導指出，西寧當局25日緊急啟動城中、城西、城東、城北四個臨時批發市場，開展區域內供應保障工作。目前，西寧市主城區確定39個農貿市場、36家大型超市經營，組織戶外擺攤設點銷售，已有60%以上重點商場超市開門營業。

另外，另有多張網傳圖片顯示，蘭州有被隔離人員獲安置於一間酒店外的露天停車場過夜，停車格間隔擺放有多張簡易摺疊床。網傳是因隔離設施不足所致，但也有知情人士指出，因酒店當日須做消毒，故臨時安置隔離人員到戶外。蘭州近日夜間溫度不足10℃，網民斥隔離方式太不人道。

胡錫進在微博發文，稱鄭州、蘭州、西寧等城市疫情衝上熱搜，防疫形勢嚴峻。對已形成多點散發的幾個省會城市，建議盡量不要搞大範圍的靜默管理，那樣導致綜合混亂的機率很高。確實不得不擴大封控範圍的地方，一定要力爭速戰速決，不要等到病例清乾淨了再解除封控，哪個片區排查乾淨了要及時解封。

近日青海省西寧市疫情防控之下，當地民眾吃不飽、回不了家等問題引發關注。(取材自微...
近日青海省西寧市疫情防控之下，當地民眾吃不飽、回不了家等問題引發關注。(取材自微博)

疫情 河南 甘肅

上一則

國際航班10月30日起倍增 中國重啟國門釋信號?

下一則

胡錦濤被離席 外媒還原現場：栗戰書發動 習近平下令

延伸閱讀

中共20大後疫情大增 蘭州隔離者在停車場露天過夜

中共20大後疫情大增 蘭州隔離者在停車場露天過夜
紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬

紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬
上海免費核酸檢測再延長 民嘆：防疫真是沒完沒了

上海免費核酸檢測再延長 民嘆：防疫真是沒完沒了
夏迎秋西醫內科七天看診呼籲保暖與防疫兼顧

夏迎秋西醫內科七天看診呼籲保暖與防疫兼顧

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法