防疫封控嚴 青海西寧1顆白菜近50元 老人傳餓死

有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元，紫白菜價格一顆46.85元。(取材自微博)

中共20大閉幕後疫情 回溫，連兩天本土病例突破千例，新疆、山西及河南 等多地民眾仍處嚴格防疫，網路上盼各方關注的求援文爆量。青海西寧有民眾肚餓過世，官方急打通供保管道，要超市開門營業。甘肅 蘭州也傳出隔離人員被安置在露天停車場，由於夜間溫度不足10℃(約50℉)，被批不人道。

中國衛健委通報，26日新增本土病例193例，其中福建31例、內蒙古30例、青海7例、河南5例等。無症狀感染者924例，其中青海117例、新疆114例、甘肅24例、河南20例等。

西寧市疫情防控新聞發布會26日通報，西寧市在20日發現3例無症狀感染者，截至25日，已累計發現92名無症狀感染者。這一輪疫情起始點是青藏高原農副產品集散中心，每日進出人員達2萬人次以上，短短幾天時間裡，疫情快速傳播，防控難度明顯增加。

微信公眾號「暉誠勿思」曝光西寧民眾的苦況，內容來自西寧各行各業的民眾。有老爺爺去世，走之前「連頓飽飯也沒有吃到」、和親人最後一面也沒見上；還有人貼出照片，表示在馬路上看到有清潔工被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去。

此外，西寧的工地上有好幾十個農民工沒得吃、沒人管，打電話給政府單位沒人接，自己在外送平台下單，但永遠買不到菜。另有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元（約6.87美元），紫白菜價格一顆46.85元。

報導指出，西寧當局25日緊急啟動城中、城西、城東、城北四個臨時批發市場，開展區域內供應保障工作。目前，西寧市主城區確定39個農貿市場、36家大型超市經營，組織戶外擺攤設點銷售，已有60%以上重點商場超市開門營業。

另外，另有多張網傳圖片顯示，蘭州有被隔離人員獲安置於一間酒店外的露天停車場過夜，停車格間隔擺放有多張簡易摺疊床。網傳是因隔離設施不足所致，但也有知情人士指出，因酒店當日須做消毒，故臨時安置隔離人員到戶外。蘭州近日夜間溫度不足10℃，網民斥隔離方式太不人道。