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刺激消費 海南再發5300萬元旅遊消費劵

記者賴錦宏／綜合報導
海南省27日起向中國遊客發放5300萬元人民幣旅遊消費券。（取材自微博)
海南省27日起向中國遊客發放5300萬元人民幣旅遊消費券。（取材自微博)

中國旅遊大省海南省今年受到疫情重創，當地罕見在秋冬旅遊旺季發放消費券，意在刺激消費，促進市場加速回暖。

據中國新聞網，海南省27日起向中國遊客發放5300萬元人民幣(約738.3萬美元)旅遊消費券，海口市也將從同日起發放400萬元的免稅消費券及100萬元的專場零售餐飲消費券，三亞市則將發放2000萬元汽車消費券。

據海南省旅遊和文化廣電體育廳指出，本次省級消費券的發放金額高、優惠力度大、覆蓋人群廣，領取使用便捷，除酒店和景區外，消費券適用於交通和購物消費場景。

三亞市的汽車消費券則將以數位人民幣智能合約消費券模式發放，為海南全省首發，金額在2000元到6000元不等。

今年8月，海南省爆發嚴重冠病疫情，重點旅遊城市三亞更是經歷了40天的靜態管理措施。受多輪疫情影響，海南省旅遊消費不及預期。

海南省統計局總統計師程少林說，前三季度全省接待過夜遊客人數同比下降23.3%，旅客吞吐量同比下降30.8%，社會消費品零售總額同比下降7.5%。

報導稱，今年以來，海南省及各市縣多次發放消費券，對短期消費拉動作用明顯。根據海南省商務廳統計，今年5月首輪全省超1億元消費券發放後，直接拉動社會消費15.6億元，拉動整體消費45億元左右。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明說，海南發放消費券類型不僅有餐飲、汽車等，還與景區酒店、免稅消費等相結合，「在自貿港建設背景下，發放消費券對海南經濟有更大意義，不僅有利於穩住市場主體和就業，還穩住國際旅遊消費中心的基礎。」

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