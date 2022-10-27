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河南疫情「嚴峻」 傳鄭州工人搶物資 富士康：不實

中國新聞組／北京27日電
鄭州富士康工人爭搶物資。(視頻截圖)
鄭州富士康工人爭搶物資。(視頻截圖)

河南鄭州近日傳出「疫情形勢複雜嚴峻」消息，網上傳出鄭州富士康逾2萬人確診，視頻顯示員工爭搶物質，富士康對此稱不實訊息，目前園區生產穩定。另外鄭州也傳防疫亂象，有遭封控男子從17樓垂降離開小區，結果墜樓身亡；更有民眾手持斧頭闖入餐館，還揚言要拘留沒戴口罩的顧客。

香港01報導，「抖音」近日有多個自稱是富士康員工帳號，上傳短片稱富士康鄭州廠區爆發疫情，但為避免影響生產並未停工，導致確診愈來愈多。有網友稱，目前食堂關閉，廠內物資缺乏，但公司管理層卻不聞不問。

還有網民發出富士康廠區員工集體轉移的短片，稱廠方將約1.9萬名員工轉移至特定小區，並會將在外住宿的約2.1萬名員工安排返回宿舍集中管理。據網路上自稱為富士康員工放出的消息可見，廠區內部仍在鼓勵員工出勤，願出勤者最高獎勵1500元人民幣(約209美元)。

對於網傳富士康「鄭州園區約2萬人確診」，鴻海回應稱此為嚴重不實信息，目前園區內生產營運相對穩定，並持續做好員工安全防護。針對少部分受疫情影響的員工，富士康將在符合地方防疫政策前提下，盡全力為所有員工提供必要的物資供給、心理撫慰、訴求反饋等生活保障。

據自由亞洲電台報導，河南疫情升溫，當局以強硬手段阻止民眾聚集。推特有影片顯示，河南某地民眾正在餐館吃飯，一批「清零習衛兵」突然手持斧頭闖入打砸，還叫囂讓派出所拘留不戴口罩吃飯的他們。

另外，鄭州市經開區的世和社區傳出憾事，社區內因為出現病例採取關掉電梯、封鎖樓門措施，防止住戶外出。住在17樓的男子想利用繩索垂降出門，想不到才剛離開窗戶就因繩索斷裂摔死。

男子垂降時不慎墜樓喪命。(取材自推特)
男子垂降時不慎墜樓喪命。(取材自推特)

鄭州 疫情 河南

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