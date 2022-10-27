國際航班10月30日起倍增 中國重啟國門釋信號?

中國民航局宣布，將自10月30日起執行2022/23年冬春航季航班計畫。圖為中國東方航空降落桃園機場後，停放於機坪內。(記者黃仲明／攝影)

中國國家發改委等多個部門25日提出，將採取措施便利國際商務人員往來。中國民航局26日隨即宣布，本月30日開始執行的2022/23年冬春航季航班計畫，國際航班量將倍增。外界認為，這似為中國重啟國門釋出了積極信號。對動態清零何時結束？摩根史坦利 分析師預期，中國明春全面開放。

據央視新聞報導，中國民航局在26日舉行的記者會中表示，今年第三季中國民航業運輸總體延續恢復態勢，客貨運輸量分別恢復至2019年同期的49.3%和80.6%，較第2季分別提高23.2和1.1百分點，其中國際航線 客貨運輸表現較突出。

新華社報導，中國民航局26日宣布，將自30日至2023年3月25日執行2022/2023年冬春航季航班計畫，新航季共有127家國內外航空公司計畫每周安排10萬4573班客貨運航班。

在國內（不含港澳台地區）航線航班方面，54家國內航空公司每周安排9萬5173班客貨運航班計畫，同比2021/2022年冬春航季增長2.31%。其中，客運航班計畫每周安排9萬2970班，同比增長2.41%。新開闢445條國內航線，計畫每周安排6065班，主要涉及包頭、揭陽、阿克蘇等機場的航線。

在國際航線航班方面，國內外航空公司計畫每周安排客運航班840班，同比2021/2022年冬春航季增長105.9%; 計畫每周安排貨運航班（含客改貨）6148班，同比增長6.7%。

另據香港01報導，中國多個旅行平台數據顯示，10月以來，中國往返國際機票整體回落，歐洲部分航線暴跌八成，往返東南亞機票價格跌五成，部分回落至1萬元人民幣（約1394美元）以內。

日前，東方航空、南方航空、中國航空等航空公司恢復多條國際航線。隨著航線增多，國際航班價格整體有所回落。

「攜程旅行」數據顯示，截至24日，10月國際航線（含港澳台）平均票價比9月下降近19%。「同程旅行」的數據顯示，截至24日，10月分入境機票平均出票價格則環比下降三成。

歐洲航線價格暴跌，「同程旅行」數據中，10月馬德里至北京的機票價格環比下降八成，歐洲主要城市飛往中國的機票價格已基本回落至1萬至2萬元之間，部分航線降至萬元以內。「航旅縱橫」數據顯示，10月中英直飛航線價格環比下降近15%。