國際航班10月30日起倍增 中國重啟國門釋信號?
中國國家發改委等多個部門25日提出，將採取措施便利國際商務人員往來。中國民航局26日隨即宣布，本月30日開始執行的2022/23年冬春航季航班計畫，國際航班量將倍增。外界認為，這似為中國重啟國門釋出了積極信號。對動態清零何時結束？摩根史坦利分析師預期，中國明春全面開放。
據央視新聞報導，中國民航局在26日舉行的記者會中表示，今年第三季中國民航業運輸總體延續恢復態勢，客貨運輸量分別恢復至2019年同期的49.3%和80.6%，較第2季分別提高23.2和1.1百分點，其中國際航線客貨運輸表現較突出。
新華社報導，中國民航局26日宣布，將自30日至2023年3月25日執行2022/2023年冬春航季航班計畫，新航季共有127家國內外航空公司計畫每周安排10萬4573班客貨運航班。
在國內（不含港澳台地區）航線航班方面，54家國內航空公司每周安排9萬5173班客貨運航班計畫，同比2021/2022年冬春航季增長2.31%。其中，客運航班計畫每周安排9萬2970班，同比增長2.41%。新開闢445條國內航線，計畫每周安排6065班，主要涉及包頭、揭陽、阿克蘇等機場的航線。
在國際航線航班方面，國內外航空公司計畫每周安排客運航班840班，同比2021/2022年冬春航季增長105.9%; 計畫每周安排貨運航班（含客改貨）6148班，同比增長6.7%。
另據香港01報導，中國多個旅行平台數據顯示，10月以來，中國往返國際機票整體回落，歐洲部分航線暴跌八成，往返東南亞機票價格跌五成，部分回落至1萬元人民幣（約1394美元）以內。
日前，東方航空、南方航空、中國航空等航空公司恢復多條國際航線。隨著航線增多，國際航班價格整體有所回落。
「攜程旅行」數據顯示，截至24日，10月國際航線（含港澳台）平均票價比9月下降近19%。「同程旅行」的數據顯示，截至24日，10月分入境機票平均出票價格則環比下降三成。
歐洲航線價格暴跌，「同程旅行」數據中，10月馬德里至北京的機票價格環比下降八成，歐洲主要城市飛往中國的機票價格已基本回落至1萬至2萬元之間，部分航線降至萬元以內。「航旅縱橫」數據顯示，10月中英直飛航線價格環比下降近15%。
另外，經濟日報報導，中共20大報告指出，堅持動態清零不動搖，但外界仍憧憬20大落幕後能放寬防疫政策，邊境開放時間表亦受關注。對於「動態清零」何時結束？摩根史坦利(大摩)中國首席經濟學家邢自強表示，未來三到五個月可觀察包括中國年長者接種疫苗是否取得進展等三指標，預計最快明年春季才有機會全面重新開放。
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