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中共20大後疫情大增 蘭州隔離者在停車場露天過夜

記者陳言喬／即時報導
甘肅蘭州傳出隔離者被安置在醫院停車場露天過夜。(中新社)
甘肅蘭州傳出隔離者被安置在醫院停車場露天過夜。(中新社)

中共20大閉幕後，大陸疫情有增加趨勢，連續兩天本土病例突破千例。多處執行嚴格防疫，甘肅蘭州隔離人員還被安置在露天停車場過夜，夜晚氣溫不到攝氏十度」，另包括青海、山西等多地發出求援信號。

港媒報導，近來新疆、青海、甘肅、山西和河南等多地網路傳出物資緊張、醫院淪陷的求援文此起彼伏，除甘肅蘭州外，「山西大同疫情嚴重，封城半月食物緊張，醫院淪陷！」，青海疫情導致「個體戶打工人三、四個月沒有收入，學生們三、四個月沒有上課。」

報導稱，截至26日晚，大陸全國高風險地區高達逾兩千處。20大期間內地染疫數字均落在800例上下，但閉幕後疫情隨即走高，連續兩日本土病例均逾千宗。官方為控制疫情採取動態清零政策，大批民眾行動受限。據百度資訊顯示，截至昨晚，全國高風險地區高達逾2千處，近一半在新疆，不少民眾一覺醒來，才發現必須「足不出戶」。

多達2千個高風險區近日內地互聯網出現大量被封控「求關注」的文章，有網民表示，「老家山西大同疫情現在非常嚴重！已經封城半月，糧食物資緊張！醫院淪陷」，另指河南鄭州疫情不樂觀，「某家大型企業被隔離人員在車口搶物資」。

也有網民稱青海在求援，「21世紀還有人吃不上飯，個體戶打工人三、四個月沒有收入，學生們三、四個月沒有上課。」

有自媒體發布青海西寧網民的社交媒體截圖稱，爺爺去世前「連個飽飯也沒吃上」，他曾拜託同城騎手給爺爺送麵點，因為爺爺只能吃流食，把蛋糕饅頭泡軟，無奈騎手也沒有到爺爺家的通行證。他稱最內疚的就是讓爺爺餓着肚子走，最後一面也沒見上。

西寧買菜難、菜價貴問題突出，有網友爆料稱一棵白菜約50元（人民幣，下同）。西寧市昨晚召開記者會稱，少數群眾反映買菜難、排隊時間長，主要原因是市區蔬菜水果銷售店鋪有高風險地區接觸史，為降低傳播風險，關閉隔離了部分蔬果店，當局會加強保障物資，希望廣大市民體諒。

山西大同市疫情嚴峻，有家鄉在大同的網民在微博表示，已經封城半月的大同現時疫情非常嚴重，糧食物資緊張，「家在大同，家裡人靜默了半個月了，疫情不減反增，而且是翻倍暴增，物資從來沒有給予過，目前三所醫院也因為高風險停診。希望大家能看看大同。拜託」。

甘肅蘭州隔離人員被「安置」在某酒店露天停車場過夜，亦引發強烈關注。網傳照片中，停車場內每隔一段距離，就擺放一張單人行軍牀，上面有被褥等簡單的生活用品。牀上有人戴口罩或坐或躺。而近日蘭州夜間最低溫度只有攝氏八至九度，網民紛紛留言表示關心：「他們晚上冷嗎？會不會凍感冒？」不過，也有消息稱，由於酒店需要全面消毒，所以臨時將這些人安置在停車場內。

疫情 甘肅 封城

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