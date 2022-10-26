1600跌到400元…「藥茅」片仔癀炒作熄火 二手價剩1/4

門店展示的片仔癀錠劑。（取材自中新經緯）

曾被炒至1600元（人民幣，下同，約220美元）一粒的「神藥」片仔癀，仍供不應求？「沒有限購，但一個人只能買4粒，如果不這樣，我們怕別人來買沒貨。」北京 王府井片仔癀體驗館的工作人員如此表示。但吊詭的是，在二手市場，片仔癀錠劑卻從1600元跌至400元，股價 也在大跌，「藥茅」片仔癀到底怎麼了？

海報新聞報導，位於北京王府井的片仔癀體驗館店員表示，最近來買片仔癀的顧客其實不少，十一長假前尤其多。該店員還表示，相比2021年夏天供不應求，最近情況有些好轉，「不過片仔癀的原料少，每個月來貨一直不多，我們也不知道什麼時候能來貨，沒法預約，來了有貨你就買」。

北京同仁堂店員也表示，最近購買片仔癀的顧客非常多，錠劑暫時缺貨，「錠劑哪兒都沒有，調不了貨，也不知道什麼時候能來貨。」店員同時告知，如果急用，買膠囊也是一樣的。

店員所指的「膠囊」是片仔癀膠囊，每盒12粒。成分表顯示，這款膠囊成分即為片仔癀。「膠囊今天也賣完了，但這兩天可以從其他店調貨」，店員補充稱。

不只北京，福建的片仔癀線下門店供應也出現緊張情況，紛祭出「限購」，而在電商平台上，片仔癀大藥房旗艦店也限購4粒錠劑。另有部分商家掛出的產品價格達到660元至750元1粒，且部分店鋪客服表示，目前錠劑市面較緊缺，暫時限購1粒。

2021年6月，片仔癀1粒錠劑最高曾被炒到1600元，每人「限購」2粒，線下體驗店開門10分鐘便售罄的情況。

今年片仔癀二手市場遇冷，一名黃牛表示，片仔癀錠劑現在的回收價跌到400至550元，日期較新的回收價較高，「2021年份（生產）的片仔癀擱現在都沒人接手，主要是現在也沒人炒，價格上不來。」

對此，深圳中金華創基金董事長龔濤分析，一手市場出貨緊張是由於片仔癀的稀缺性，而二手市場炒作「熄火」，則是因為去年炒作的主力已在出貨。在二手市場價格炒作者退出後，二手片仔癀的價格回落甚至低於一手價格，這是價格回歸正軌的正常市場現象。

片仔癀產品不再被瘋狂搶購，連帶使得公司營收 淨利雙降導致股價大跌。去年，片仔癀市值曾一度攀至2966億元。不過，Wind數據顯示，今年以來，片仔癀股價已累計下跌超46%，片仔癀市值已經較去年蒸發超1500億元，僅1408億元。