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豫男大生把「和諧號」開進麥田 手工軍艦模型賣出萬元

中國新聞組／北京26日電
張亞東將「和諧號」通進了自家菜園。（取材自大象新聞）
張亞東將「和諧號」通進了自家菜園。（取材自大象新聞）

一列火車在軌道上飛馳，迎面撞上一隻蝸牛，霎那間列車滾下坡道……這一幕，是河南周口23歲小伙張亞東通過「微建」在自家麥田裡上演的。他還在自家菜地裡建成了微型大橋，讓「和諧號」高鐵在菜地裡通車。張亞東父母原本不支持，但在兒子的軍艦模型高價賣出後，不再干涉他。

大象新聞報導，日前舉行的「出彩河南人」第五屆最美大學生頒獎典禮上，張亞東是接受頒獎人之一。

他在周口老家屋子旁的半畝麥子地裡，開始了自己的微型高鐵軌道基建建設後，吸引不少小朋友光顧。其中兩個八、九歲的男孩，是張亞東的忠實粉絲。兩個孩子不僅經常來參觀、玩耍，還會幫張亞東遞遞零件，拍拍視頻。

報導指出，然而，在對模型、微建的興趣減弱之後，兩個小朋友便把精力放在手機上的網絡遊戲。張亞東偶爾也會跟他倆玩兩局，但玩遊戲的興致往往轉瞬即逝，不一會兒他就又回到自己的微建世界。

張亞東是一個木訥的帥氣小伙。他不善言談，跟人對話時往往會思索片刻再做出回應。然而到了他的地盤--微建世界，他則像換了一個人，手腳麻利思維敏捷，臉上寫滿了專注。

「所謂『微建』，就是模型、微型基建的總稱」，張亞東稱自己入坑，要追溯到中學二年級的一節物理課。

據報導，當時物理課本上的一艘巨型貨輪激起了張亞東強烈的興趣，下課後，一個念頭在他腦海中揮之不去：「我能不能自己做一個巨輪的模型？」隨後，他不斷摸索研究，還纏著物理老師不厭其煩的詢問輪船動力結構，終於做出人生中的第一個模型。

他找來了廢棄的塑料板切割拼接出船體，取下了遙控小汽車上的直流電機、電路板作為動力裝置，又想方設法拆出了一個廢舊電腦上的散熱風扇，充當螺旋槳……最終，還不懂得流線體的他做出了一艘鞋盒大小方方正正的「巨型貨輪」。

漸漸地，家人發現了張亞東的「不務正業」，父母輪番上陣，警告他不要浪費時間玩物喪志。雖然並沒有沒收張亞東之前辛苦攢下來的模型和材料，但他們採用了「絕後患」的方式，斷掉了張亞東的「資金鍊」。

失去了父母的經濟援助，張亞東用自己的方式把愛好堅持了下來，那就是「苛扣」自己的生活費，「比如，買飯時本來想吃漢堡，但想到要省錢買模型材料，只好改成吃饃夾菜。」

在這種堅持之下，張亞東製作模型的水平越來越高。他的高光時刻出現在高中，自己從網上買來圖紙，純手工打造一艘軍艦，被人以人民幣1萬800元（約1482美元）的價格收購，「軍火商人」張亞東成了同學裡的「萬元戶」。「從那以後，父母好像也不太干涉我做模型了」，張亞東有些得意地表示。

張亞東和高鐵模型。（取材自大象新聞）
張亞東和高鐵模型。（取材自大象新聞）

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