廣東男陪鄰居小孩隔窗聊天2個月 被問「你媽媽也加班?」
數則男子和小男孩隔窗聊天的視頻近日在網上流傳，被不少網友稱讚暖心。廣東廣州的33歲李先生分享自己和對面出租屋小孩對話的視頻，其中一則，李先生問屋裡的小男孩：「快12點為什麼你還不睡覺？」小男孩表示自己是在等他回來，格外溫馨。
影音來源：YouTube
環球網引述瀟湘晨報報導，李先生表示，兩人的「忘年之交」已持續兩個多月。他和小男孩是鄰居，兩個多月前曬衣服時看到孩子趴在窗前，便和他打了招呼，兩人打開話匣子聊了起來。小男孩展示了自己的奧特曼玩具和卡片，李先生也耐心地互動，還分享了原本要買給侄兒的玩具。
據悉，李先生是湛江人，到廣州開一間手機維修店，平日早出晚歸。猶如約定一般，小男孩聽到李先生回家時鐵門打開的聲音，便會跑到窗前看，李先生也會走過來聊上幾句；聊天內容通常是當天各自發生的事情，或是小孩媽媽買的新玩具等。
李先生表示，沒有過問小孩年紀、有沒有上幼兒園、家庭信息等隱私問題，只是順著對方提出的話題聊。
「我結了婚不過還沒有小孩，但我是很喜歡小朋友的一個人。」李先生說，和小男孩聊多了後，感覺自己是他很重要的朋友，「好像每天晚上都期待著我在陽台那裡出現」。
此外，網友發現視頻中，小男孩曾問李先生：「你媽媽晚上也加班嗎？」有網友據此推測，小男孩恐怕曾一個人在家等加班的媽媽回來。
不過李先生表示，小男孩的媽媽其實一直在家，「他媽媽知道我們在交朋友」。而小男孩提問中所指的「媽媽」，其實是指李先生的妻子。原來有天李太太在陽台曬衣服，被小男孩誤以為是李先生的媽媽，還問她：「你兒子怎麼還沒回來啊？」
李先生說，原本發視頻只是想分享日常，沒想到會引起熱烈關注，擔心是否對小男孩和他的媽媽造成困擾。幸好日前李先生正式和小男孩媽媽建立聯繫，對方表示不介意視頻，「小孩可愛、受大家喜歡也挺好的」。
上一則
杭州79歲老人 每天騎電動車接21歲孫女下班 網喊幸福
下一則
FB留言