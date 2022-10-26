廣東男陪鄰居小孩隔窗聊天2個月 被問「你媽媽也加班?」

小男孩分享自己的玩具「露西」。（取材自環球網）

數則男子和小男孩隔窗聊天的視頻近日在網上流傳，被不少網友稱讚暖心。廣東廣州的33歲李先生分享自己和對面出租屋小孩對話的視頻，其中一則，李先生問屋裡的小男孩：「快12點為什麼你還不睡覺？」小男孩表示自己是在等他回來，格外溫馨。

影音來源：YouTube

環球網引述瀟湘晨報報導，李先生表示，兩人的「忘年之交」已持續兩個多月。他和小男孩是鄰居，兩個多月前曬衣服時看到孩子趴在窗前，便和他打了招呼，兩人打開話匣子聊了起來。小男孩展示了自己的奧特曼玩具和卡片，李先生也耐心地互動，還分享了原本要買給侄兒的玩具。

據悉，李先生是湛江人，到廣州開一間手機 維修店，平日早出晚歸。猶如約定一般，小男孩聽到李先生回家時鐵門打開的聲音，便會跑到窗前看，李先生也會走過來聊上幾句；聊天內容通常是當天各自發生的事情，或是小孩媽媽買的新玩具等。

李先生表示，沒有過問小孩年紀、有沒有上幼兒園、家庭信息等隱私 問題，只是順著對方提出的話題聊。

「我結了婚不過還沒有小孩，但我是很喜歡小朋友的一個人。」李先生說，和小男孩聊多了後，感覺自己是他很重要的朋友，「好像每天晚上都期待著我在陽台那裡出現」。

此外，網友發現視頻中，小男孩曾問李先生：「你媽媽晚上也加班嗎？」有網友據此推測，小男孩恐怕曾一個人在家等加班的媽媽回來。

不過李先生表示，小男孩的媽媽其實一直在家，「他媽媽知道我們在交朋友」。而小男孩提問中所指的「媽媽」，其實是指李先生的妻子。原來有天李太太在陽台曬衣服，被小男孩誤以為是李先生的媽媽，還問她：「你兒子怎麼還沒回來啊？」