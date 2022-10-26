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雙11預售首日 李佳琦傳賣爆215億 所屬公司：數據不實

中國新聞組／北京26日電
有媒體報導稱，李佳琦在雙11預售首日創造215億元銷售額，但隨即被否認。（視頻截圖）
有媒體報導稱，李佳琦在雙11預售首日創造215億元銷售額，但隨即被否認。（視頻截圖）

電商「雙11」購物節如期而至，天貓於24日晚開啟「雙11」預售期。「帶貨一哥」李佳琦的直播間，在預售首日的成交額傳出達到驚人的215億元人民幣(約29.4億美元），打破去年同期由李佳琦本人創造的106億元(約14.5億美元）的銷售紀錄。不過，李佳琦所屬公司「美腕」表示，該數據不實，「已經發律師函給相關媒體」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，今年六四前夕，李佳琦直播間出現「坦克車造型蛋糕」，遭停播109天後復出，各界都拿今年「雙11」來檢驗李佳琦是否戰力依舊。

24日下午3時，在眾多粉絲期待中，李佳琦直播間準時開播。李佳琦雙11預售首日，被指單日帶貨超215億元，觀看人次4.6億，毫不誇張地說，李佳琦一個人，甚至可以當作一個中型電商了。上述戰績大幅刷新2021年由李佳琦本人創造的106億元整整翻一番。

很多網友評論，「李佳琦帶貨能力一個字：牛！」、「沒有對比就沒有傷害，李佳琦休息了一段時間看別的主播才看出差距」、「李佳琦帶貨能力強，口才好，粉絲多，口碑穩，刷新紀錄是遲早的事」。

但就在網友大讚李佳琦超越自己時，「李佳琦雙11預售首日賣出215億元」這一傳聞遭到其所屬公司「美腕」否認。美腕工作人員稱該數據不實，沒有任何相關依據，目前已經發律師函給相關媒體。

從美腕工作人員的態度來看，有媒體分析認為，暫時無法推測215億元的GMV(網站成交金額)到底是報少了還是報多了。畢竟對於李佳琦這麼一個有著極高影響力的頭部主播來說，首日GMV的高低十分重要。

據了解，本次雙11預售首日，李佳琦直播間共上架291個商品，單價從幾十元至上萬元不等，不少熱門美妝產品更是用時數分鐘即售罄下架，甚至多次補貨後依舊售罄。

可見，即便是離開了一段時間，但是李佳琦在直播界的號召力和影響力並未受到太多影響。

電商 六四 YouTube

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