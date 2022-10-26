上海啟用吸入疫苗 「像奶茶有點甜」 接種速度約10秒

上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 （取材自天目新聞）

上海持續加強防疫措施。據「上海發布」微信號25日消息，為進一步鞏固疫情 防控成果，按照相關疫情防控有關規定，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日。此外，上海市自25日啟動吸入用重組 新冠病毒疫苗 （5型腺病毒載體）加強免疫預約登記，並自26日起啟動加強免疫。

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公告指出，針對已全程接種國藥、科興公司生產的滅活疫苗以及康希諾生物股份公司生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）開展1劑次加強免疫接種。且加強免疫將免費接種。

此外，針對在滬外籍人士、港澳台同胞進行吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫，仍按照既往加強免疫有關政策要求執行。

而吸入用新冠疫苗的接種感覺如何？目前已有部分上海市民接種了吸入用新冠疫苗。據中媒報導，有上海市民指出「接種速度大約十秒，吸完後憋氣五秒，沒有什麼太大感覺」，也有市民說，「味道有點甜，像喝一杯奶茶一樣」。

上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 (視頻截圖)

吸入用疫苗保護效力如何？第一財經網報導，據免疫持久性研究顯示，使用吸入用重組新冠病毒疫苗異源接種6個月後，依舊保持了高水平中和抗體。