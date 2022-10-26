我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

上海啟用吸入疫苗 「像奶茶有點甜」 接種速度約10秒

記者黃雅慧／綜合報導
上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 （取材自天目新聞）
上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 （取材自天目新聞）

上海持續加強防疫措施。據「上海發布」微信號25日消息，為進一步鞏固疫情防控成果，按照相關疫情防控有關規定，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日。此外，上海市自25日啟動吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫預約登記，並自26日起啟動加強免疫。

來源：YouTube

公告指出，針對已全程接種國藥、科興公司生產的滅活疫苗以及康希諾生物股份公司生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）開展1劑次加強免疫接種。且加強免疫將免費接種。

此外，針對在滬外籍人士、港澳台同胞進行吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫，仍按照既往加強免疫有關政策要求執行。

而吸入用新冠疫苗的接種感覺如何？目前已有部分上海市民接種了吸入用新冠疫苗。據中媒報導，有上海市民指出「接種速度大約十秒，吸完後憋氣五秒，沒有什麼太大感覺」，也有市民說，「味道有點甜，像喝一杯奶茶一樣」。

上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 ...
上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 (視頻截圖)

吸入用疫苗保護效力如何？第一財經網報導，據免疫持久性研究顯示，使用吸入用重組新冠病毒疫苗異源接種6個月後，依舊保持了高水平中和抗體。 

據上海市衛生健康委最新發布，24日0—24時，上海無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者19例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者20例，均在閉環管控中發現。同時，上海新增三個疫情中風險區，涉及靜安、楊浦、閔行三區。25日，上海再新增三例本土無症狀感染者。

上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 ...
上海市25日開始啟用吸入用疫苗，有市民接種後，覺得像喝一杯奶茶，味道有點甜。 (視頻截圖)

疫苗 重組 疫情

上一則

1600跌到400元…「藥茅」片仔癀炒作熄火 二手價剩1/4

下一則

20屆領導班子打破「七上八下」 官媒：有人主動退

延伸閱讀

世界晚報／習三連後上海又搞事 拉橫幅致敬四通橋抗議

世界晚報／習三連後上海又搞事 拉橫幅致敬四通橋抗議
入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打
上海核酸檢測免費再延長 民眾嘆疫情沒完沒了

上海核酸檢測免費再延長 民眾嘆疫情沒完沒了
上海等地優化入境防控政策 江蘇取消7天居家監測

上海等地優化入境防控政策 江蘇取消7天居家監測

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資