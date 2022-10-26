上海免費核酸檢測再延長 民嘆：防疫真是沒完沒了

廈門航空因疫情升溫，25日宣布取消部分經福州進出港航班。（取材自廈門航空官網）

上海市官方25日宣布，新冠常態化核酸檢測 點免費檢測服務延長至11月30日。民眾聽聞消息不開心，直指這意味著幾乎天天核酸檢測的生活又拉長了，嚴苛清零防疫 看不到盡頭。另外，福建福州疫情 升溫，廈航、福航25日取消168個航班。

中央社報導，上海市政府官方帳號「上海發布」25日下午3時許發布消息指出，按照國家和上海市疫情防控有關規定，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，常態化核酸檢測點免費檢測服務延長11月30日。官方在9月也曾宣布延長這項免費檢測服務，彼時宣布延長至10月31日。

對於常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至11月30日一事，民眾未有正面反應，社群討論多為哀號一片，直指「這套防疫真是沒完沒了」、「沒有免費才代表疫情過去了」；有人質疑地方財政究竟撐不撐得住，認為頻繁地核酸檢測實在沒必要。

有民眾說，上海地鐵要求持72小時核酸檢測陰性證明才能搭乘，等於綁住了一部分搭乘大眾運輸工具的權利，倘若核酸檢測改為收費，應該是72小時檢測一次維持免費，其他加做則是自掏腰包。

另有民眾批評，有些行政區自行宣布拉高週間核酸檢測次數，幾乎是天天都在受檢，消耗大量社會成本，質疑這樣的防疫策略究竟是否有效和醫學根據。

受到近日福建福州地區疫情升溫影響，中國的航空公司再取消航班。澎湃新聞報導，廈門航空、福州航空因受疫情影響，廈門航空25日調整和取消部分福州進出港航班，其中取消120個航班；福州航空25日取消福州出港航班48班。

另據本報系聯合報報導，據福建省報告，24日0至24時，報告新增境外輸入確診病例共13例（其中福州市兩例，為無症狀感染者轉確診；廈門市11例）。而廈門市報告新增境外輸入新冠肺炎確診病例11例。截至24日24時，廈門市累計報告境外輸入確診病例2218例。

另外，本土疫情部分，福州地區爆群聚疫情。24日0至24時，福建省報告新增本土確診病例一例（三明市一例）；當日報告新增本土無症狀感染者56例（福州市51例、莆田市1例、南平市4例）。

目前，官方規定，自9月10日至10月31日，乘坐飛機需查驗48小時內核酸檢測陰性證明（部分城市要求查驗24小時內核酸檢測陰性證明）。