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教師天團湧向二三線城 溫州中學新聘11人 7人清華北大

中國新聞組／北京25日電
「教師熱」興起後，清華、北大碩博畢業生扎堆執教鞭。圖為清華大學。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)
「教師熱」興起後，清華、北大碩博畢業生扎堆執教鞭。圖為清華大學。(取材自中國新聞周刊／視覺中國圖)

就業形勢嚴峻，愈來愈多年輕人追求穩定，報考教師資格人數10年間翻了66倍。「教師熱」興起後，清華、北大碩博畢業生扎堆任教的現象，正在由深圳中學、北京人大附中這樣的「牛校」，向二三線城擴散，多地迎來「教師天團」，在溫州一中學，11名新教師中就有七人來自清華北大。

中國新聞周刊報導，最近浙江省溫州中學公布了今年招聘上崗的新任教師，11人中有七人畢業於清華大學或北京大學，一人畢業於上海交通大學，一人畢業於北京師範大學，兩人畢業於華東師範大學。這11人中有兩人擁有博士學位，四人是碩士畢業，甚至還有一人曾在國際頂級學術刊物「自然」的子刊上發表過學術論文。

不久前，江蘇省淮安市楚州中學招聘了22位教師，其中有15人畢業於北京大學，也曾引發廣發關注。

教育專家看來，隨著研究生培養規模增大，碩士、博士到二三線城市就業的現象將越來越多，中小學教師整體學歷提升是大勢所趨。

不同於此前因為教師學歷亮眼而被關注的北京人大附中或深圳中學，最近誕生「教師天團」的溫州中學，並不在一線城市，甚至連省會城市都不在。

此前，像深圳中學這樣的一線城市「牛校」吸引清華、北大畢業生，除了依託一線城市本身的綜合優勢之外，高薪是必不可少的條件。據了解，深圳中學整個教師隊伍中畢業於清華大學、北京大學的教師有100多人，該校職工總數為471人，每位教職工的平均年薪超過40萬（人民幣，下同，約5.5萬美元）。

此後，高薪吸引頂級名校畢業生的策略，被不少地方所學習。比如2021年，內蒙古鄂爾多斯第一中學，開出年薪50萬~60萬招聘清華大學或北京大學的畢業生。

「溫州普通中學教師的綜合年收入有十幾萬，但溫州教師整體收入水平與省會杭州相比有不小差距，更不要說與深圳相比。」一位溫州市教育系統的工作人員這樣表示。

溫州當地一位中學教師透露，溫州教師收入與工作年限、工作積累的成績息息相關。他說，「不會因為是清華、北大畢業的，薪資就單獨計算。」

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