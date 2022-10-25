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相機吹復古風 老數碼CCD重生 電子垃圾變寶貝

中國新聞組／北京25日電
圖為CCD相機。（取材自中新網）
圖為CCD相機。（取材自中新網）

上個年代的產物、停產已久的老數碼相機CCD，本已成為「電子垃圾」，但如今靠著「復古」潮流，在年輕人中迅速風靡，價格也水漲船高。

來源：YouTube

中國新聞網報導，CCD由於感光元件與現在的相機手機不同，出片比較復古感。在廣州生活的欣欣(化名)今年入了CCD相機的「坑」。

「這款200多元（人民幣，下同）收來的相機，成色不算很好，但原圖出片率很高，白天光線好的時候拍更好看，晚上偏暗。」欣欣很愛在社交平台分享自己玩CCD相機的體驗。

CCD相機愛好者，平時常約著一起出去拍照。（中新社資料照片）
CCD相機愛好者，平時常約著一起出去拍照。（中新社資料照片）

現在欣欣手上有著多款不同型號的CCD相機，周圍朋友也都已入手，平時常約著一起出去拍照。

目前生活在日本的小林，也是攝影愛好者，「我本身就對各種各樣的相機很感興趣，買CCD相機，主要是喜歡它的復古造型，很有千禧風。」

和小林、欣欣一樣，近年來玩CCD相機的年輕人越來越多，這也讓本已被主流相機市場淘汰，當做「電子廢品」售賣的CCD相機「起死回生」，價格越來越貴。

「普通CCD相機之前都是幾十塊一台，現在玩的人多，價格又炒起來了。」北京某相機行老闆說，「根據產品的不同，店裡CCD相機價位也有所不同，便宜的兩三百元，貴的上千元。」

在明星、社交平台等帶動下，不少人對CCD相機產生濃厚興趣，但CCD相機市場「魚龍混雜」，一些新手玩家由於對相機不甚了解，盲目去二手電商平台購買，稍不留神，就會買到瑕疵機，甚至假的CCD相機。

近日，就有購買者分享，「在某二手電商平台花220元購買的CCD相機是用行車記錄儀改的。」

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