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甩「土坑酸菜」腳踩陰影 「老罈酸菜」訂製作團標

中國新聞組／北京25日電
為重拾消費者信任，調味品協會公布了「老罈酸菜」團體標準。圖為酸菜。（新華社）
為重拾消費者信任，調味品協會公布了「老罈酸菜」團體標準。圖為酸菜。（新華社）

央視節目曝光工人光著腳踩在酸菜上的「土坑酸菜」半年後，中國調味品協會公布了「老罈酸菜」團體標準。能否重拾消費者信任，值得觀察。

來源：YouTube

成都商報報導，廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬認為，老罈酸菜團體標準的出台「極具意義」，對整個酸菜行業的發展提供了非常好的支撐。北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽則表示，要重拾消費者信任，比起團體標準，企業嚴格遵守國家的食品安全生產法規更為重要。

根據中國調味協會近日在其官網公示的徵求意見稿，對老罈酸菜的定義是：以新鮮芥菜為主要原料，經鹽漬或不鹽漬，添加或不添加食鹽、白酒等輔料，放入潔淨的陶壇中，發酵10天以上而成的醃漬蔬菜

對於該團體標準的約束範圍，北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽分析，這一標準為「團體標準」，約束力僅限於該團體成員。據協會官網2014年發布的內容介紹，北京二商食品股份有限公司、江蘇恆順醋業股份有限公司、佛山市海天調味食品股份有限公司、重慶涪陵榨菜集團有限公司、四川李記醬菜調味品有限公司、聯合利華(中國)等知名企業均是該協會成員。

賴陽認為，之前出現問題的「土坑酸菜」生產方式其實連國家食品衛生經營的基本條件都沒達到，相關產品也不能作為商品銷售。比起制訂產品標準，更重要的是企業需嚴格遵守國家的食品安全生產法規，才能讓老罈酸菜重拾消費者信任。

北京 醃漬 蔬菜

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