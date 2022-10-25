山西大同爆疫情 網友哭喊：彷彿看到武漢、警暴力執法

中國官方25日公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1267例，本土占1080例。（新華社）

中國官方今天公布新增新冠肺炎（COVID-19）病例（含確診與無症狀感染者）1267例，本土佔1080例，其中山西通報新增確診占全中國約1/3，省境內的大同市疫情 嚴峻，網友哭喊如當初的武漢卻乏人關注。

中國衛健委官網今天上午通報，24日零至24時，新增確診246例，境外輸入41例，本土205例中，山西70例，廣東33例，內蒙古21例，北京18例，陝西17例等。

新增無症狀感染者1021例，境外輸入146例，本土875例中，新疆 124例，內蒙古78例，湖南77例，山西76例，陝西69例，廣東62例，四川57例，福建56例，天津36例，山東33例，青海32例，雲南31例等。

官方通報山西的新增確診約莫占全中國1/3，但實際情況似乎更嚴重。網友「我比狗困5555」在微博發文：「#山西大同疫情# #大同疫情#真的大為震驚！本湖北人彷彿看到了當初的武漢。」

網友「天使困子」轉發大同市民的訴求文，指控官方這幾日的新增公布不清晰放任謠言蔓延；小區務業哄抬物價，封控在家沒收入，還得為飛漲物價買單；醫院急診暫停收治，無視之前染疫重症延誤醫治枉死的病例。

這篇訴求文另指出，為何大同市執行靜默管理後，新增病例有增無減；甚至一人染疫整棟樓住戶全部帶走，增加醫療院所壓力，「到底是當guan（官）的帽子重要，還是百姓的命重要」。

網友「小肚腩1130」披露大同市當地高風險區病患往地風險區轉運，爆發警民衝突：「#大同疫情# #山西大同疫情#高風險地區的病患往低風險地區拉，業主門卡著門不讓進。」

小肚腩1130指出：「剛開始報警警察 口口聲聲說不管，後半夜偷偷往進放人，警察的拳腳這時候卻對準了各位業主，推搡喊罵，還搶業主手機強行刪視頻，熱搜一壓再壓，發某音和朋友圈全部被刪，你們可真行。」

網友「花花destiny天蠍卉」說：「#大同疫情#現在的大同，就是老小區沒法吃飯，孕婦沒地兒生孩子，病人沒法透析，老人孩子被拉到荒郊野嶺，警察暴力執法，嗯，大概就是這樣吧。」

至於山西省大同市傳聲筒大同新聞網隻字未提疫情的嚴峻，僅報導「大同市人大常委會發出倡議！凝聚防控大合力，打贏疫情阻擊戰」、「講好文物故事展現大同形象」與「黨旗下的『疫』線先鋒」等正能量消息。

另據衛健委通報，截至10月24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例25萬7829例，無現有疑似病例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬5096例（境外輸入1070例）。