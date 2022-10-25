借鑑鄭和風帆 「新伊敦號」省油近1成

「新伊敦號」有四面特別的翼狀帆，可以節省該船的油耗量。(取材自大連船舶公司官網)

浩瀚大海上一艘30萬噸超大型原油船正揚帆遠航，這是配備中國第二代自主研發風帆裝置的「新伊敦號」，可節省燃油9.8%。在現代化大型遠洋船舶上安裝風帆的復古造型已成新流派，日德荷等國都在進行現代化帆船的研發，而在硬質翼面帆船的研究方面，中國後發先至、走到世界前列。

來源：YouTube

上游新聞引述新華社、國資委官網等訊息報導，「新伊敦號」是大船集團為招商輪船精心打造的新一代節能環保超大型原油船，配備第二代風帆裝置，綜合性能指標世界一流，是新一代節能降耗船型的典範。

大船集團超大型原油船項目組項目經理李吉明表示，「新伊敦號」安裝的兩對大型硬質翼型風帆，由中國科研團隊自主研製，風帆升起高度近40米，單翼總表面積達1200平方米，帆葉結構採用了碳纖維複合材料，輕質、高強、高耐海洋環境。

以「新伊敦號」以經濟航速營運中東至遠東航 線為例，使用第二代風帆裝置，預計節約燃油消耗約9.8%，減少碳排放約2900噸。

李吉明說，二期風帆船成功交付，是全球範圍內第一艘大型VLCC船舶上首次採用碳纖維的硬翼風帆，「新伊敦號」較上一代船型更加注重船舶的運營性能優化，降低燃油消耗，增強船舶在風浪中的航行性能。