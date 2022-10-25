我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

雙11預售起跑 「晚8人」來了 燒腦優惠計算沒了

中國新聞組╱北京26日電
一年一度的消費盛宴雙11預售已陸續拉開序幕。(取材自中新網)
一年一度的消費盛宴雙11預售已陸續拉開序幕。(取材自中新網)

一年一度的消費盛宴雙11預售近日陸續拉開序幕。天貓2022年雙11預售已於10月24日晚間8點開啟，此前，京東、唯品會、拼多多等平台已經開啟雙11預售。值得注意的是，今年雙11迎來告別零點、購物車擴容與一鍵退差價等新變化，而愛買者除了「剁手人」、「吃土人」、「定金人」等稱呼之外，又增加了「晚八人」。

中新網報導，今年雙11無論是「預售付定金」階段還是「售賣」階段，都告別了零點，電商平台紛紛改從晚上8點開始，讓消費者不用再熬夜。優惠方面，今年少了各種燒腦的優惠計算，各平台的優惠相差亦不大，例如，京東是跨店每滿人民幣299元(約41美元)減50元；天貓則是跨店滿300元減50元。

此外，電商平台還加了一些小功能，例如為了方便湊單，今年允許「多地址下單」，也就是消費者在支付一個訂單時，可以將裡面的商品寄送到不同地址。還有平台購物車上限從120個商品擴展到300個。「價保」和「一鍵退差價」也成為標配，讓消費者先買買買，後續發現買貴了再退差價。

報導指出，電商今年雙11格外重視年輕創業者，某平台顯示有近百萬「00後」商家，大部分人今年首次參與雙11，平台為此還設立「雙11大學生實戰專場」。

報導稱，提醒消費者在買買買時，注意文字套路，例如預售，很多商品規定要先付定金，或「膨脹定金」，而這些定金是一概不退的。有網友提供退定金攻略，「錯買預售品不要慌，付完定金記得付尾款，最後連定金帶尾款一起退」。

還有商品標註「7天價保」、「30天價保」等，如果買貴了，一定要主動聯繫客服返還差價，否則這些差價不會主動返還。

報導稱，湊運費的商品不一定便宜，如果買很多達到優惠上限，可分拆排列組合下多個訂單，這樣可以優惠最大化；還有電商指不同版本App優惠策略可能出現偏差，建議下單前先更新App版本。

電商 App

上一則

美媒：不理美國阻撓 墨西哥照買中國設備

下一則

中國4部會發通知動員：申辦2031女足世界盃

延伸閱讀

習近平鞏固權力市場反應負面 中概股不支倒地

習近平鞏固權力市場反應負面 中概股不支倒地
紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart

紐約初創公司將推出元宇宙版電商平台FlushingMart
海外高檔奢侈品牌 加入天貓雙11戰

海外高檔奢侈品牌 加入天貓雙11戰
法拉利等海外知名品牌入駐天貓 迎首個雙11電商大戰

法拉利等海外知名品牌入駐天貓 迎首個雙11電商大戰

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目