雙11預售起跑 「晚8人」來了 燒腦優惠計算沒了

一年一度的消費盛宴雙11預售已陸續拉開序幕。(取材自中新網)

一年一度的消費盛宴雙11預售近日陸續拉開序幕。天貓2022年雙11預售已於10月24日晚間8點開啟，此前，京東、唯品會、拼多多等平台已經開啟雙11預售。值得注意的是，今年雙11迎來告別零點、購物車擴容與一鍵退差價等新變化，而愛買者除了「剁手人」、「吃土人」、「定金人」等稱呼之外，又增加了「晚八人」。

中新網報導，今年雙11無論是「預售付定金」階段還是「售賣」階段，都告別了零點，電商 平台紛紛改從晚上8點開始，讓消費者不用再熬夜。優惠方面，今年少了各種燒腦的優惠計算，各平台的優惠相差亦不大，例如，京東是跨店每滿人民幣299元(約41美元)減50元；天貓則是跨店滿300元減50元。

此外，電商平台還加了一些小功能，例如為了方便湊單，今年允許「多地址下單」，也就是消費者在支付一個訂單時，可以將裡面的商品寄送到不同地址。還有平台購物車上限從120個商品擴展到300個。「價保」和「一鍵退差價」也成為標配，讓消費者先買買買，後續發現買貴了再退差價。

報導指出，電商今年雙11格外重視年輕創業者，某平台顯示有近百萬「00後」商家，大部分人今年首次參與雙11，平台為此還設立「雙11大學生實戰專場」。

報導稱，提醒消費者在買買買時，注意文字套路，例如預售，很多商品規定要先付定金，或「膨脹定金」，而這些定金是一概不退的。有網友提供退定金攻略，「錯買預售品不要慌，付完定金記得付尾款，最後連定金帶尾款一起退」。

還有商品標註「7天價保」、「30天價保」等，如果買貴了，一定要主動聯繫客服返還差價，否則這些差價不會主動返還。

報導稱，湊運費的商品不一定便宜，如果買很多達到優惠上限，可分拆排列組合下多個訂單，這樣可以優惠最大化；還有電商指不同版本App 優惠策略可能出現偏差，建議下單前先更新App版本。