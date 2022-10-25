20大後續「清零」 上海西安封區 福州百萬人核酸

上海徐匯區一名工作人員在住宅區外封鎖圍欄。（Getty Images）

中共20大落幕，各地繼續嚴厲「清零」。上海市多地管控，楊浦區全域實施「封閉管理」；福建省福州市爆發群聚疫情 ，造成閩清全縣取消集會活動，晉安等四個城區、數百萬人開始全員核酸檢測 ；西安也對部分有風險區域進行局部封控。

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據國家衛健委網站消息，23日新增924宗本土個案，包括173宗確診及751宗無症狀感染。本土確診個案方面，涉及20省份，包括山西36宗、內蒙古32宗、廣東23宗、陝西22宗、上海12宗、新疆10宗、北京10宗、河南 8宗。江蘇南京、無錫、淮安等多地發布通報，要求曾到訪河南省信陽市商城服務區（位於商城縣）的人士立即報備，並做好居家隔離等措施；廣州市中心有兩區實施停課、禁止餐廳內用、關閉娛樂場所的封控措施。

綜合中媒報導，福州閩清縣、晉安區22日檢出11例陽性感染者後，陸續通報檢測出多例陽性感染者，閩清縣當局23日宣布全縣取消集會活動，文娛場所一律暫停營業。福州市鼓樓、台江、倉山、晉安4城區23日下午啟動區域全員核酸檢測。福州日報稱，數百萬人配合的檢測。社群平台上有人說排隊一小時，有人說三小時，還有人說排了五小時，從白天排到黑夜。

上海楊浦官方微信公眾號發布通知稱，楊浦區全區從25至27日展開全員核酸檢測，採樣期間社區、園區、樓宇、沿街商鋪、賓（旅）館等「相對靜止」，實行「封閉管理」。通知宣稱上述措施「採樣結束後解除」。但很多人懷疑官方説法。網傳大量視頻顯示，上海多個小區又被鐵皮封鎖，大批市民半夜被拉走隔離，被拆除的大型方艙又從新開建。

西安繼年初封城一個月，20日又局部封控部分有風險區域，民眾大罵，「天天做核酸，疫情管不住，連著三年的疫情管控，封了三年都是人禍！」