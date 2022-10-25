我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

保就業 中國公務員招收增加19% 突出政治標準

記者賴錦宏／綜合報導
由於經濟情勢不佳，中國今年報考公務員的人數大幅增加。圖為2019年國家公務員考試河南水利與環境職業學院考點。(中新社資料照片)
由於經濟情勢不佳，中國今年報考公務員的人數大幅增加。圖為2019年國家公務員考試河南水利與環境職業學院考點。(中新社資料照片)

2023年度中國公務員考試報名將於25日啟動，共計畫招錄3.71萬人，相較去年計畫招收3.12萬人，人數再有增長（18.9%）；而去年已較前年計畫招收人數（2.57萬人）大幅增長21.4%。

在「保就業」政策下，公務員已連續第二年大幅增加。中國國家統計局公布，9月份，多地疫情散發，對就業產生一定影響，失業率有所上升。其中，16—24歲青年人失業率為17.9%。

綜合中媒報導，考生可於10月25日上午8時起至11月3日晚上6時在網上報名，公共科目筆試將於12月4日在中國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

中國國家公務員局網站提到，本次考試錄用公務員工作主要有四個方面特點：一是突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關。

堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，堅持新時代好幹部標準，將對考生政治素質的測查評價貫穿招考全過程各方面。並重點了解是否符合增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，熱愛中國共產黨、熱愛人民等政治要求。對政治上不合格的，堅決不予錄用。

二是服務中心大局，錄用計畫向重點人群、重點地區傾斜。按照中共中央、國務院關於做好大學畢業生就業工作有關部署要求，設定2.5萬個計畫專門招錄應屆大學畢業生，服務和促進大學畢業生就業。堅持重視基層的導向，有近2.8萬個計畫補充到縣（區）級及以下直屬機構，艱苦邊遠地區基層機關職位結合實際採取了降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，進一步充實基層公務員隊伍。

三是聚焦精準科學，持續推進分類分級考試。公共科目筆試內容根據公務員應當具備的基本能力和不同職位類別、不同層級機關特點分為三類，對中央機關及其省級直屬機構綜合管理類職位突出測評理論思維、綜合分析等方面能力，對市（地）級及以下直屬機構綜合管理類職位突出測評貫徹執行、基層工作等方面能力，對行政執法類職位突出測評依法辦事、公共服務等方面的能力。

四是加強統籌協調，着力營造良好考試環境。中央公務員主管部門將會同有關部門加強管理監督，淨化考試環境，嚴厲打擊考試作弊，查處違規違紀行為，共同保障考試安全、維護公平公正。

就業 國務院 疫情

上一則

出了啥事 女子久未回微信 朋友竟派無人機探查

下一則

不是啃老 孫女辭職陪爺爺 要完成100個心願

延伸閱讀

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學
師生皆中國人 「反向留學」受矚 以為進了新東方大班課

師生皆中國人 「反向留學」受矚 以為進了新東方大班課
場邊人語／知錯即改 逆轉應該

場邊人語／知錯即改 逆轉應該
專家談升學 常春藤偏愛寒門生

專家談升學 常春藤偏愛寒門生

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目