繼承兒子遺志 山東母自學3D打印 粉絲激增到7.7萬人

媽媽製作的模型。（取材自紅星新聞）

山東臨沂縣一名模型玩家店主王任飛（牛牛）日前因病去世，母親為了不讓顧客失望，選擇接手店鋪自學3D打印，繼續製作模型。這位思念兒子的母親接手店鋪，藏著「母子在模型世界再見」的念頭。

紅星新聞報導，25歲的王任飛患有罕見病肌肉 萎縮症，於今年5月21日因心臟原因去世。牛牛去世時，母親任紅梅把牛牛的遺體捐獻給山東濱州醫學 院煙台校區，完成牛牛生前「讓醫學院的師生們好好研究研究我這個病」遺願。牛牛還捐出了自己的眼角膜。

六月中旬，53歲的任紅梅整理兒子的遺物時，兒子的手機 裡蹦出了一條來自閒置交易平台的消息：「老哥，我定的模型可以上色了嗎？」任紅梅知道了兒子的另一個身分：千寺狐。「千寺狐」牛牛承接3D打印、模型代工，順便銷售3D打印的小尺寸零件，全中國各地都有他的客戶。

任紅梅想著，這些孩子都在店裡買東西了，總不能不給人家發貨。但任紅梅分不清這些模型，一位網友留言說，有什麼問題隨時問他，「是牛牛帶我入模型坑的」。

在他的幫助下，任紅梅一點點學習3D打印有關知識，她找到牛牛沒做完的模型，發給代工的人，在這些和牛牛有著共同愛好的人身上，任紅梅看到了兒子的影子，也繼承兒子的小店。在牛牛離開一百天之際，任紅梅在交易平台上發布一篇帖子，叫作：「給兒子打印一個家」。

10月22日，千寺狐小店暫時關閉。單子很多，任紅梅又不想做得潦草，她打算先把手上的單子做完，再接下面的單。任紅梅呼籲：「希望大家是真的需要再購買，不然，那可是浪費啊。」截至22日下午，千寺狐的粉絲，從最開始的幾千人，已經激增到7.7萬人。