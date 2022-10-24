增值9000萬 球星郜林賣廣州豪宅 傳林子祥夫婦接手

僑鑫匯悅台。（取材自界面新聞／僑鑫官網截圖）

在掛牌大半年之間後，前廣州恆大 隊、現深圳佳兆業隊的中超 球員郜林成功出售其名下廣州僑鑫匯悅台的一套豪宅；網傳買家為香港 明星林子祥、葉倩文夫婦，成交價達人民幣1.3億元（約1792.6萬美元），因買賣雙方的知名度，這套廣州頂級豪宅的交易受到外界關注。

影音來源：YouTube

界面新聞報導，這套豪宅在中介平台上的最早掛牌時間為2021年12月12日，今年6、7月份才開始真心想賣，看房需要驗資人民幣5000萬元（約689.5萬美元）。僑鑫匯悅台被譽為廣州第一豪宅，擁有一線珠江美景， 這次交易的豪宅戶型是四室兩廳，總面積為437平方米，位於1號樓8層，原掛牌價為人民幣1.45億元（約1999.5萬美元），單價達約33萬元/平方米。

多位廣州房產中介確認，這套豪宅確實已於近日成交，成交價約為人民幣1.3億元，相當於單價為29.7萬元/平方米。曝出買家是林子祥夫婦的是娛樂圈博主「娛聞蜀黍」。廣州中原地產天河區總經理潘婉霞表示，僑鑫匯悅台之前成交的二手單價基本在29萬元/平方米-33萬元/平方米之間，所以這筆豪宅的成交價格屬於合理區間。

據「東方體育日報」報導，郜林於2016年購入僑鑫匯悅台豪宅，花費4000多萬元。如今該房產成交價1.3億元，比郜林購入時高出近9000萬。