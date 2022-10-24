月薪最高8萬…Web3.0火熱 周星馳也在搶人

周星馳開通首個社交帳號，一則招募令點燃了外界對Web3.0（第三代互聯網）人才的關注。（取材自周星馳社交平台截圖）

「熟悉Web3.0、有項目管理經驗、有頭腦又宅心仁厚」周星馳 日前開通首個社交帳號，一則招募令點燃了外界對Web3.0（第三代互聯網）人才的關注。

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綜合新京報、貝殼財經報導，搜索看到不少關於「Web3.0」的招聘信息，包括工程師、研究員、資深交易員，招聘信息中的工資從人民幣1.5萬元到8萬元（約2068美元到1萬1028美元）不等。超過半數求職信息與區塊鏈有關。

「實際上，很多人無法理解Web3.0。」互聯網行業分析師稱，「Web3.0是個大概念，什麼都能往裡裝。」一名投入Web3.0創業人士則表示，Web3.0火熱項目往往都在國外，這與中國目前的監管政策不無關係。

周星馳招聘描述中，求職者要熟悉Web3.0，工作範疇為「助我建造創意未來」。他同時要求直接「貼出個人簡介影片或Web3.0作品」，並表示自己會親自挑選人才，但真正求職並交作品的人並不算多。梳理貼出作品的求職者回覆發現，大多為使用電腦繪圖工具製作的動畫作品，其中不少帶有VR、NFT等元素。