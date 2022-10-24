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史上第5次 黃山「迎客松」搭腳手架體檢 結果出來了

中國新聞組／北京24日電
黃山千年古樹「迎客松」進行全面、細緻體檢的方式，最早從1998年開始，今年是第五次。（取材自中國黃山微信公號）
黃山千年古樹「迎客松」進行全面、細緻體檢的方式，最早從1998年開始，今年是第五次。（取材自中國黃山微信公號）

黃山標誌性景觀「迎客松」在海內外家喻戶曉。黃山之巔的玉屏峰旁20日上午進行一場特殊的體檢。接受體檢的是千年古樹「迎客松」。這是迎客松自1998年以來的第5次全面體檢。有關專家在對枝葉、生長環境等進行詳細考察後，得出了本次「體檢」的結論：迎客松營養生長正常，長勢良好。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，黃山風景區管理委員會5日發布公告，因古樹名木保護工作需要，將搭建臨時腳手架平台（鷹架）對迎客松、黑虎松、連理松展開全面體檢和綜合保護工作。其中迎客松體檢保護時間為10月8日至10月31日。

此次迎客松全面體檢將開展古樹名木生長勢評價、生長環境改善、樹體防腐與修復、樹體支撐與加固、樹冠枯死枝修剪、林業有害生物防治等內容。

據了解，給迎客松等名木體檢的做法由來已久。每年黃山風景區園林管理部門都要採取動態巡查、定期監測，及組織專家現場檢查評估等方式進行，但像此次覆蓋整個樹體搭建臨時工作平台進行全面、細緻體檢的方式，最早從1998年開始，迄今已有四次（1998年、2004年、2010年和2016年分別開展過一次），今年是第五次。

在臨時搭建的腳手架平台，體檢團隊的眾人頭戴安全帽、身穿紅馬甲，有條不紊地分散在迎客松的周圍。檢查人員三、四人為一組，有的用手輕輕捧起枝葉，手持放大鏡仔細觀察針葉色澤和頂芽的飽滿程度；有的順著斜出側枝的方向，半蹲著身子用游標卡尺精準測量松針和頂芽的長度；還有的站立在迎客松主幹旁，輕輕叩擊著樹皮，對可能藏有病蟲害隱患或損傷的部位進行深入地檢查和清理。整個過程，專家們有時提筆記錄，有時迅速拿出機器拍照留存資料，方便進一步分析。

專家組成員安徽農業大學博士生導師束慶龍及徐小牛教授都說，迎客松葉色翠綠、新果飽滿，目前生長健康。

 報導指出，迎客松是黃山奇松之首，為國家一級保護名木。它破石而生，屹立在黃山之巔已有近千年。為了保護好迎客松這個「國寶」，從上世紀八十年代起，黃山風景區為迎客松設置了一個獨一無二的崗位--守松人，實行24小時全天候守護。2010年起，守松人的接力棒交到了退伍軍人胡曉春的手上。

一年365天，有300多天，胡曉春都在這間位於海拔1670米的小房間裡駐守，一套桌椅、一台電腦、兩個儲物櫃就是全部家當。守松人的工作重複且枯燥，每天6點半便要起床，每兩個小時對迎客松進行一次日常巡護，晚上也要不定時開展巡查。每天巡查過後，胡曉春會在「迎客松日記」裡詳細記錄下迎客松的生長情況。「迎客松日記」一天不落，已經積累了70餘本。

黃山千年古樹「迎客松」近日進行一場特殊的體檢。（取材自央視新聞）
黃山千年古樹「迎客松」近日進行一場特殊的體檢。（取材自央視新聞）

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