中國最大沙漠出現眾多「湖泊」專家解析3成因

塔克拉瑪干沙漠出現眾多「湖泊」。（取材自央視網）

東西縱橫約1000公里的塔克拉瑪干沙漠，是中國最大的沙漠。近日，有消息稱眾多「湖泊」現身沙海之中，氣候學專家王澄海表示，以「湖泊」一詞描述並不準確，此現象更應歸屬為下墊面較硬的「沙漠積水」現象，這些積水會隨著蒸發逐漸消失。

封面新聞報導，數據顯示，塔克拉瑪干沙漠平均年降水不超過100毫米，而平均潛在蒸發量卻高達2500～3400毫米，屬於典型的乾旱區，部分地區更屬於極端乾旱區。

「出現『沙漠積水』現象的可能原因有三個。」蘭州大學大氣科學學院教授、博導王澄海表示，沙漠周邊前期降水量增加、沙漠中出現強降水過程，以及山區降雪 和積雪融化形成的洪水 進入沙漠後，可能形成沙漠積水現象。

央視網10月18日的報導也顯示， 新疆 塔里木河河水漫溢至附近的塔克拉瑪干沙漠，形成眾多「湖泊」。

「沙漠湖泊這一現象的出現，某種程度上預示著氣候系統平衡狀態的變化。」王澄海談到，常年乾旱的沙漠出現大量「湖泊」，會增加沙漠地區的水資源和大氣中的水汽，會進一步引起周邊及本地的氣候變化。「這是乾旱區對全球變暖的響應。」他強調。

「沙漠湖泊」的出現與氣候變化息息相關。王澄海提到，許多研究表明，西北呈現「暖濕化」，這體現在西北地區降水量的增加和氣溫的升高。近年來，乾旱區的強降水事件出現頻次增加，乾旱區周邊的山區強降水過程增加明顯，高山積雪融水也有增加的趨勢。

王澄海補充說，需要注意的是，儘管西北乾旱區呈現降水增加和氣溫升高的現象，但這並不意味著該地區大氣中的水汽增加、變「濕」。其次，針對西北由「暖乾」向「暖濕」這一「轉換」的標準，不同行業有不同理解，因此這一現象還需進一步認識和研究。

塔克拉瑪干沙漠出現「湖泊」後，有網友表示能否趁機植樹種菜，將沙漠改造為良田？