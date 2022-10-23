昔背母上學 劉秀祥今成二十大代表…10年來在貴州助學

貴州省望謨縣的高中畢業生劉秀祥2008年背著患病的母親跋涉千里，到山東讀大學，一時引起轟動。（取材自快傳號）

還記得當年「背著母親上大學的孩子」嗎？網路上隔段時間就有人問，他現在怎麼樣了。這些年，走出大山又回到大山的劉秀祥，身上多了許多身分：黨的二十大 代表、全國最美教師、中國青年五四獎章獲得者。這名貴州省望謨縣實驗高中的副校長把自己的使命寫在微信 名中：「劉秀祥：助學走鄉村」，助學——是他最近十年的人生主題。

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環球網報導，劉秀祥表示：走出大山不應該是為了逃離大山。他大學畢業後選擇回到大山， 成為深山學子的「引路人」。劉秀祥成為黨的二十大代表，赴京履職的他說，黨的二十大報告中提出要辦讓人民滿意的教育 ，這讓像他一樣在大山深處從教的鄉村教師， 充滿著無限的期待。

時間回到2008年，劉秀祥背著患病的母親跋涉千里，到山東讀大學，一時引起轟動。2012年，劉秀祥即將大學畢業。許多企業聽聞他的事蹟，向他拋出了橄欖枝，也是在畢業這年，曾經一起撿過廢品謀生的一個妹妹打電話告訴他自己不想上學了，準備結婚。劉秀祥想到自己靠上學改變了命運，但在家鄉，還有許多需要幫助的孩子。

劉秀祥立下了這樣的心願：他要回鄉，他要點燃更多孩子的夢想。

劉秀祥當年讀中學、大學時，窮得叮噹響也執拗地不肯接受資助。如今他走到哪兒就問：能資助我的學生嗎？靠這樣堅持不懈，他陸續從1000多人那裡「爭取」到了1300多萬元人民幣（約179萬美元），讓4200多名學生受到資助。

助學的另一面是他出色的教學成績。2015年，劉秀祥接手了一個高一班級，這個班以成績差「著稱」：中考總分700分，全班最高分258分，最低分只有100多分。那三年，他陪著學生上早讀、下晚自習帶學生到家裡吃飯、談心，三年後，中考成績258分的學生高考考了586分，全班47名學生都考上了大學。

劉秀祥現今已是黨的二十大代表。（視頻截圖）

為了帶好學生，劉秀祥將一大半工資都花在學生身上，時間也幾乎都投入到學生身上，直到今天依然如此。

據報導，當教師這些年，劉秀祥不辭辛苦到處公益演講，一次次講起那些心酸的過往。他說：「我一遍又一遍地講我自己的事，不是為了向社會上的人博取同情，而是希望在這個過程中，可以幫助那些和我一樣的孩子，給他們精神上的激勵，希望他們渡過眼前的難關。」