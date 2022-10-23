血型比「熊貓血」還稀有 長沙一孕婦流著「恐龍血」

為確保准確性醫師又為其進行了血型基因檢測，根據結果，血清學為類孟買B型。（取材自三湘都市報）

近日，長沙市第四醫院檢驗科（輸血科）發現一例類孟買血型，這種血型比「熊貓血」更稀有，被稱之為「恐龍 血」，在中國極為罕見。

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三湘都市報報導，該類血型最早於1952年發現於印度 的孟買市，中國有這種珍稀血型的人占全國比率僅為十幾萬分之一，僅有百餘例。

報導說，一名少數民族孕婦日前到長沙市第四醫院就診，檢驗師劉倩兮發現該孕婦的ABO血型正反定型不符，正定型表現為O型特徵，反定型表現為B型特徵，抗篩陽性而自身陰性；之後，再利用抗H、鹽水抗篩法、吸收放散實驗、微柱凝膠法、試管法等不同相關血型血清學實驗復核後，初步考慮為類孟買血型。

為確保檢驗結果的準確性，在與孕婦進行充分溝通後，劉倩兮聯繫華西醫院免費為該孕婦進行血型基因檢測 。

近日，最終結果回報，該孕婦血清學為類孟買B型，FUT-1基因測序結果符合ISBT國際輸血學會公布的FUT1*01W.37(H抗原弱表達)，測序結果顯示為FUT1*01W.37//FUT1*01W.37。ABO基因測序結果符合ISBT國際輸血學會公布的B101/O02。患者基因表達正常B糖基轉移酶活性，排除ABO糖基轉移酶基因變異導致ABO亞型。

長沙市第四醫院檢驗科（輸血科）主任張畢明說，通常類孟買型的紅細胞上一般查不到H抗原，而只有少量A或者B抗原。血清中除有抗A、抗B抗體外，尚有抗H抗體，唾液中可以找到A或B抗原。因此該類人群如需輸血，很難找到相匹配的血液。一般的ABO血型是無法檢測出類孟買血型的，孟買血型鑑定最好的辦法就是檢查血液中是否有H抗原，才能精準檢測出來。

對於稀有血型孕婦來說，需輸血時，最好進行自體輸血或輸注同型H抗原缺乏的血液，建議先提前儲存自身血液。