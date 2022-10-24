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26歲博士掘金人 放棄北京戶口 回山東老家 發現最深金礦體

中國新聞組／北京24日電
李大鵬受從事地質工作舅舅的影響，他從小就對各種石頭充滿好奇，對遠方的大山充滿嚮往。（取材自齊魯電視台）
李大鵬受從事地質工作舅舅的影響，他從小就對各種石頭充滿好奇，對遠方的大山充滿嚮往。（取材自齊魯電視台）

近日，「掘金人」26歲博士李大鵬放棄北京戶口，回山東老家搞科研，發現了中國埋藏最深的金礦體的新聞登上熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2012年底，26歲的李大鵬從中國地質大學(北京)礦床學專業博士畢業，有著諸多殊榮的他成為不少院所、機構眼中的「香餑餑」，但他毅然放棄北京戶口，說服家人回到山東工作。

報導說，為支持李大鵬和創新團隊向深部探測進軍，山東省地科院引進世界上最先進的二次離子探針質譜儀，開展金礦理論研究工作；他和團隊邊研究，邊實踐，最終發現了迄今為止中國埋藏最深的金礦體，一舉攻克了中國深部資源勘查技術難題。

有網友看到這一幕後直呼真的太厲害了，妥妥的學霸級別，26歲就博士畢業了，這是什麼概念。

也有網友感慨，真是印證了那句話，是金子在哪裡都會發光，地質大學果然出人才啊，不過學這個專業的都知道，幹這行有多辛苦，不過能有收穫也是值得的。

據報導，李大鵬1986年3月出生在山東德州趙虎鎮豐樂李村。因受從事地質工作舅舅的影響，他從小就對各種石頭充滿好奇，2004年高考，他以634分的高分考上山東科技大學地質系。

在讀大學期間，他抓住一切可以利用的時間去學習、鑽研，就連酷愛的籃球運動都放棄了。有同學說他光顧研究地球了，愛好都不要了。他只笑了笑說：「學好地質不僅可以了解地球數十億年的滄桑，還可看到世界上最美的風景。地球的奧秘太無窮了，吸引力太大了，以後有機會我還想去研究月球呢。」

北京 德州 高考

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