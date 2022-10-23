世界盃倒數 商品線下熱到線上 義烏加勁趕貨

可讓加油熱鬧升溫的「派對眼鏡」，也是熱銷品。(取材自微博)

距離2022卡達世界盃 開幕不到1個月時間，從32強的旗幟、喇叭、哨子、足球 、球衣、圍巾等世界盃相關周邊產品，有高達70％都是來自義烏製造；義烏工廠搶商機天天在趕貨，許多商家發貨已進入收尾階段。

紅星新聞引述新華社報導，義烏海關統計，今年前8個月，義烏出口體育用品38.2億元，出口玩具96.6億元。為了讓世界盃相關產品更快地運到世界各地球迷手中，9月中旬，義烏還專門開通了「世界盃專線」。只要通過這條海運專線，義烏製造的世界盃相關產品可以快速從寧波港和上海港出發，只需要20天至25天，就能直達卡達哈馬德港。

因應比賽球迷加油需要，足球、旗幟、哨子、喇叭銷量，有商家表示，自家的各種世界盃產品裡，旗子賣得最好，主要銷往巴西、義大利、法國、哥斯達黎加等國家和地區。

從卡達世界盃32強的旗幟到加油鼓勁的喇叭、哨子等，義烏製造幾乎占到整個世界盃周邊商品市場份額的70%。 (中新社)

據報導，往年世界盃在夏天舉行，本來6、7月是淡季，但今年卡達世界盃是11月開打，所以至今都還沒進入淡季，現在還源源不斷有客戶來進貨，總體訂單量比去年多20%左右，主要銷往中東主辦國及南美、東南亞、歐洲等球迷基礎龐大的區域。

世界盃球衣商品，有單個客戶下單超過10萬件。(取材自微博)

另據時代在線報導，今年義烏的世界盃氛圍和往年不同，熱鬧從線下到了線上。本就是足球愛好者的商家溫從見(化名)，為了備戰世界盃，他不僅提前數月聯繫其他生產廠家合作，還在7月新租了一個1000多平方米的廠房做補充倉儲。溫從見說，今年的世界盃球衣商品，單個客戶單款最多下單超過10萬件。

另一商家林墨(化名)在電商 平台上推出系列世界盃主題的「派對眼鏡」（一種裝扮用的拍照道具），批發售價在2元左右。不到兩個月，該系列新品累計成交已達9.2萬副，被標記為鎮店之寶。

報導稱，前有北京冬奧會「冰墩墩」一墩難求，手握授權IP的商家們對世界盃周邊的搶購潮還是抱有很大期待。世界盃官方授權的周邊產品已經在8月中旬悄然登陸國內各大電商平台。不過，目前這些授權周邊還沒有熱起來。

隨著世界盃開踢日接近，即便中國足球隊沒打入世界盃，義烏已搶先取得第一。