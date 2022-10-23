我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

20大求穩 交易員被禁大宗拋售

中國新聞組／北京23日電

據知情人士透露，中國證券交易所的管理人士曾告訴國內券商和基金公司，在20大會議這段時間不要進行大宗股票賣出交易，避免市場動盪。

華爾街日報報導，過去兩周，恆生指數累計下跌8.6%，而上證綜指和滬深300指數同期分別下跌0.5%和1.6%。據知情人士稱，上周三，在基準滬深300指數前市下跌1.4%之後，至少有一家證券交易所打電話給一些券商，告訴這些公司在20大開幕前的幾天限制賣出。在當天後市交易中，該指數一度上漲近3%，收盤漲1.5%。

中國的監管機構還試圖對20大召開前夕發表的研究報告施加影響。中國的證券監管機構早些時候曾要求包括摩根大通和高盛中國境內業務部門在內的經紀機構20大會議召開前不就政治敏感話題發表評論，所謂的政治敏感話題可能包括涉及中國經濟許多方面的一系列議題。

據報導，證券交易所的管理人士還曾在9月的最後一周致電一些基金公司。據知情人士說，該交易所要求這些公司在20大之前和期間避免進行對市場有很大影響的交易。上海證券交易所和深圳證券交易所沒有回覆置評請求。

據一些投資者稱，這些警告導致中國A股市場活動減少。根據萬得(Wind)的數據，A股9月份的股票交易量同比下降44%。10月份交易量同比下降約25%。

Loomis, Sayles & Co.的資深分析師Bo Zhuang說，雖然這種來自交易所管理人士或其他監管機構的「窗口指導」有助於中國股市在重大政治事件期間保持相對穩定，但卻幾乎無法讓投資者對市場透明度感到安心。

證券 20大 指數

上一則

潮牌鏤空羽絨服 要價1599元 網好奇：會不會漏風？

下一則

香港增近6000例確診 李家超：抗疫轉防疫

延伸閱讀

英國市場遇強震 倫敦交易所反受惠 上季營收大增

英國市場遇強震 倫敦交易所反受惠 上季營收大增
蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁

蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁
芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱

芝加哥圖書館推出「書籍保護區」 開放禁書借閱
高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

高雄石斑寒冬 淪抗中保台棋子 漁民嘆「不知明天在哪裡」

熱門新聞

中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適