20大求穩 交易員被禁大宗拋售

據知情人士透露，中國證券 交易所的管理人士曾告訴國內券商和基金公司，在20大 會議這段時間不要進行大宗股票賣出交易，避免市場動盪。

華爾街日報報導，過去兩周，恆生指數 累計下跌8.6%，而上證綜指和滬深300指數同期分別下跌0.5%和1.6%。據知情人士稱，上周三，在基準滬深300指數前市下跌1.4%之後，至少有一家證券交易所打電話給一些券商，告訴這些公司在20大開幕前的幾天限制賣出。在當天後市交易中，該指數一度上漲近3%，收盤漲1.5%。

中國的監管機構還試圖對20大召開前夕發表的研究報告施加影響。中國的證券監管機構早些時候曾要求包括摩根大通和高盛中國境內業務部門在內的經紀機構20大會議召開前不就政治敏感話題發表評論，所謂的政治敏感話題可能包括涉及中國經濟許多方面的一系列議題。

據報導，證券交易所的管理人士還曾在9月的最後一周致電一些基金公司。據知情人士說，該交易所要求這些公司在20大之前和期間避免進行對市場有很大影響的交易。上海證券交易所和深圳證券交易所沒有回覆置評請求。

據一些投資者稱，這些警告導致中國A股市場活動減少。根據萬得(Wind)的數據，A股9月份的股票交易量同比下降44%。10月份交易量同比下降約25%。

Loomis, Sayles & Co.的資深分析師Bo Zhuang說，雖然這種來自交易所管理人士或其他監管機構的「窗口指導」有助於中國股市在重大政治事件期間保持相對穩定，但卻幾乎無法讓投資者對市場透明度感到安心。