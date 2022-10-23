20大求安 閉幕記者必須1天2檢

中共20大昨天在北京 閉幕之際，當地疫情 似浮現復燃跡象，自9月29日以來，該市已新增超過200宗感染，近日並連續兩天通報發現社會面感染病例。為確保中共20大順利舉行，除了採訪記者被要求提前「閉環管理」，參加閉幕式、中共第20屆中央政治局常委見面會的人士，亦需要在10月21、22日做「一天兩檢」的核酸檢測 。

香港01報導，據北京市衛健委公布，10月16日以來，北京累計確診病例108宗，無症狀感染21宗。10月22日再新增7例本土確診病例和1例無症狀感染者，均為隔離觀察人員。由於疫情未有明顯好轉，北京市除調整多個公共交通路線，並重申進入北京人員應主動通報，嚴格查驗核酸檢測證明，規範佩戴口罩等常態化防疫措施。

報導引述有消息指出，欲參加昨天20大閉幕式、中共第20屆中央政治局與中外記者見面會的記者，自10月19日起就提前在指定居住酒店「閉環管理」，不進不出。同時，10月21、22日均須做「一天兩檢」。

由於「一天兩檢」需在指定時間內完成，導致安排採訪記者、工作人員入住的北京新世紀日航飯店、西苑飯店一大清早就出現排隊做核酸檢測的人龍。

北京衛健委昨天表示，有感染者隱瞞行程足跡，影響及時阻斷疫情傳播；也有感染者未嚴格遵守抵京24小時內完成一次核酸檢測、抵京後7天內不前往人員密集場所等防疫規定，導致疫情傳播；個別單位則未徹底落實針對員工的監督管理、健康監測等職責，增加疫情傳播風險和關聯病例續發，北京市疫情正處於關鍵時期，不可掉以輕心。