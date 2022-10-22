陳芋汐／全紅嬋「讓水花消失」 跳水世界盃雙人十米台奪金

陳芋汐/全紅嬋在德國柏林舉行的2022年跳水世界盃女子雙人10米台決賽中，以349.8分的成績獲得冠軍。（新華社）

2022年在德國柏林舉行的跳水世界盃 ，中國組合陳芋汐／全紅嬋21日再現「水花消失術」，以總分349.8分奪得女子雙人十米台冠軍。

澎湃新聞報導，20日是第一個比賽日，進行了男女單人三米板和男女單人十米台的預賽，21日則是首個金牌誕生日，按照賽程要先後進行女雙十米台、男雙十米台、男單三米板的決賽。

由於參賽人數不多，本屆世界盃的賽程頗為精簡，4個單人項目只有預賽和決賽，沒有半決賽，4個雙人和1個混合團體項目則只有決賽，這無疑對參賽選手的適應能力和狀態調動速度提出了更高的要求。

與此同時，獨特的賽場條件也給運動員 增加了適應難度——比賽場館位於地下，且雙人跳台並非是常見的大跳台，而是兩個運動員分開各站在一個小跳台上，距離較遠，對隊員之間的溝通和同步都帶來了挑戰。

不過對於陳芋汐／全紅嬋來說，無論外部條件如何，都無法改變她們實力超群的事實。東京奧運 會之後兩人開始搭檔女雙十米台，隨即展現出了統治級的實力。

據報導，本屆跳水世界盃女子雙人十米台僅中國隊與美國隊兩支隊伍參加，於是比賽成為「中美對決」。比賽從第一跳開始，陳芋汐／全紅嬋便重現了東京奧運會上的「水花消失術」，比分也遙遙領先美國隊。

相比陳芋汐／全紅嬋的鎮定自若，美國組合每跳之前都要在跳台上反覆溫習動作。即便如此，雙方差距依然明顯，第四跳美國組合出現嚴重失誤，陳芋汐／全紅嬋立刻將分差拉開。

最終，陳芋汐／全紅嬋以總分349.8分奪得跳水世界盃女子雙人十米台冠軍，比第二名的美國隊高出88.26分。

報導稱，在雙人十米台奪冠後，陳芋汐和全紅嬋的比賽任務還未結束，在之後的女單十米台決賽中，兩人將再度為中國跳水隊爭奪榮譽。