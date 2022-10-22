4萬買70平米房 移居鶴崗變熱潮 中介：真實情況沒那麼美好

90後小伙在鶴崗花4萬元買了一套70平方米的房子。（取材自新黃河）

近日，黑龍江鶴崗連上熱搜。一位90後小伙兩年前移居鶴崗，當時花4萬元（人民幣，下同，約5521美元）買了一套70平方米房子入住，現在他每月收入約1萬元，和女友非常幸福；另一位南京趙女士稱自己去鶴崗全款1.5萬買了46平米的房子定居後，也從此開啟了幸福生活。不少網民看了兩人的故事，也想移居低房價 的鶴崗，但當地中介建議大家買房不要衝動，真實情況沒那麼美好。

新黃河新聞報導，90後小伙李先生稱，兩年前他在杭州打工，因為購房壓力帶著女友瞞著家長移居鶴崗。雖然收入銳減一半，但他和女友沒有了大城市的壓迫感，也能更好體驗生活。4萬元不僅僅是買了一套房，更是開了一次人生盲盒。

而就在前一天，南京25歲趙女士去鶴崗全款1.5萬買房定居已引起網路熱議。趙女士的職業是畫師，在南京租房覺得生活壓力大，便去鶴崗買46平米、40年房齡的房子安家，又花了不到5萬元做全屋裝修。沒有房貸也讓生活很輕鬆。最讓她意外的是，只花1000元就請到了保母。她這套房子只需要1300元的取暖費，她十分滿意自己這次移居的決定。

低房價移居鶴崗的新聞連續兩天出現，讓鶴崗成了「網紅」，網民紛紛感慨房價是真低，有移居的衝動了。也有網民理性分析，這兩個新聞的主人公都可以說是自媒體，居住場所不影響工作。另鶴崗房價便宜，但肯定沒有大城市的業餘生活精采。

報導指出，鶴崗是一個資 源型城市，以生產煤炭為主。2010年鶴崗全市GDP達到250億元，但資源耗盡以後，不到十年，市區人口就減了17.12%。鶴崗的房價也從2015年的3000元至4000元/平方米，下跌到1000元/平方米甚至更低。

據報導，鶴崗不盡然是世外桃源，因為居住成本不低，比如當地供暖價格為27.5元/平方米，對在當地工作的人來說，一個冬天的取暖費可能比一個月工資還要多，很多人為了省錢，只能停暖。

澎湃新聞引述當地中介楊先生表示，最近在鶴崗諮詢購房的人變得多了起來，當地最便宜的頂樓500元一平方米，最貴的房價是5000元一平方米，但他建議大家買房不要衝動。以1.5萬買房的趙女士為例，她是插畫家，不靠鶴崗生活，「買房子畢竟是大事，不可能看到一條視頻就衝動買了」。