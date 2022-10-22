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這豬更堅強 瀘定地震埋45天生還 主人驚喜：要好好養牠

中國新聞組╱北京22日電
四川瀘定一頭豬被埋在廢墟45天後救出，飼主激動落淚。(取材自新京報／受訪者供圖)
四川瀘定一頭豬被埋在廢墟45天後救出，飼主激動落淚。(取材自新京報／受訪者供圖)

四川瀘定9月5日發生規模6.8強震，造成至少93人死亡、超過400人受傷，一名瀘定女受災戶表示，他們家飼養的一頭家豬，在地震發生後被活埋，原本以為應該死了，沒想到45天後她回家拿東西，發現豬竟然還活著，讓她又驚又喜，忍不住哭了出來。

來源：YouTube

新京報報導，瀘定一名鄧姓女子表示，地震發生時，她們家的房子塌了，家裡許多人都受了傷，避難前也沒找到豬，原本以為豬已經死了，直到45天後她回到廢墟上搬東西，聽見廢墟下有聲響，才發現豬竟然還活著。

她看見豬還活著，蜷縮在廢墟中，「牠跪在那望著我，我又驚又喜，眼淚一下子就流出來了。」她說家豬被廢墟埋住之後，應該是吃房頂掉落的玉米維生，但幾乎喝不到水，原本200多斤（約100多公斤）的體重，如今只剩下100多斤（約50公斤）。

鄧女感嘆，這頭豬是她年初買回家的，原本打算過年時宰來吃掉，現在她改主意了。「剛來家時，它還是個小豬崽，才出生40多天」，餵養近9個月後，豬的體重一度超過200斤。經歷地震又獲救後，這頭豬瘦了近100斤。「牠受苦了，我們家以後要好好養牠。」鄧女說。

報導指出，2008年5月12日，四川汶川大地震發生，也有一隻豬被埋在廢墟之下36天，靠著雨水和木炭奇蹟般地活了下來，牠被救出後，人們稱牠「豬堅強」。

四川瀘定一頭家豬被埋在廢墟45天後救出，這隻豬被困的地方空間狹小。(取材自新京報...
四川瀘定一頭家豬被埋在廢墟45天後救出，這隻豬被困的地方空間狹小。(取材自新京報／受訪者供圖)

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