與北京大媽跳廣場舞 治好清華學霸社恐

王若冰（右）加入大媽們跳舞的行列。（取材自北京衛視）

讓清華學霸走進廣場舞大媽的群體會怎樣？清華大學城鄉規劃專業碩士畢業生王若冰，為朝陽區太陽宮鄉芍藥居北里社區改造小微空間。為了解大爺大媽的需求，不擅長溝通的她硬著頭皮與社區居民交流。尷尬搞笑中又透露著溫馨趣味，讓視頻登上微博 熱搜。

北京 晚報報導，作為一名畢業於清華大學的學霸，王若冰的社交恐懼症，肯定不是因為她的專業能力，也未必是因為她不善言談，更多的是因為不知道該如何與社區群眾打交道。

面對一邊打牌一邊支應的老大爺，讓她尷尬到臉紅；鼓足勇氣和大媽交流，又被拉到廣場舞的隊伍中，讓她更緊張了。

打牌大爺不熱情，不是沒有改造需求，原因很簡單，一個不知從哪里冒出來的「黃毛丫頭」，上來就談改造，對她的能力多少難以相信。可是當王若冰加入跳廣場舞的隊伍，不協調地跟著大媽們跳舞時，她與居民之間的距離瞬間被拉近了。

王若冰說，在跳廣場舞的過程中，大媽們開始打開話匣子，給她講小區裡的情況；廣場舞結束後，王若冰的調研變得順利，還有居民請她到家裡坐。她有一種被居民信任的感覺，心裡很幸福。老人曬太陽沒地方，跳廣場舞地方小，坡道有台階不方便上下……居民的需求摸透了，設計自然就有針對性，就能贏得居民的認可。