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重慶4歲自閉兒 彈琴音準近100% 媽媽：別當他是天才

中國新聞組／北京21日電
自閉兒佐佐在彈琴。（取材自紅星新聞）
自閉兒佐佐在彈琴。（取材自紅星新聞）

近日，一段自閉症兒彈鋼琴的視頻在網上走紅，影片中的孩子叫佐佐（化名）患有中度偏重的典型自閉症，在鏡頭前他熟練地盲彈鋼琴曲，準確率接近100%。有網友讚嘆，這孩子是「擁有絕對音準的天才」，也有網友擔憂，「外界因對自閉症的不了解，把孩子看成天才，掩蓋了這一群體及其家庭所面臨的真實困境」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，佐佐出生於重慶，不到兩歲時父母離婚，他跟隨媽媽李女士生活，今年已滿四歲。

李女士稱，自己上班會經過一家商場，大廳有一架三角鋼琴，佐佐兩歲多時，每次路過都很好奇，要去摸一下。

李女士說，後來她買了一架電子琴回家，佐佐特別喜歡，而彈琴有個很大的好處是，能夠讓佐佐安靜下來，打發閒暇的時間。

「剛開始讓他對著視頻彈，也請老師上門給他演示。老師有時會抓著他的手教，通常幾遍下來，他就能模仿學會，有時在學會的基礎上，他還可以做出一些變化」。現在，佐佐會彈四、五十首曲子，除了兒歌外，還會彈「東風破」、「大魚海棠」等。

佐佐盲彈鋼琴曲走紅後，對於網友的「音樂天才」一說，李女士表示，佐佐確實有音樂天賦，可能跟遺傳有關系，因為他父親編曲很厲害，「但是，自閉症不是天才病，佐佐仍然和其他自閉症孩子一樣，伴有智力障礙，希望自閉症孩子的家長們理智看待」。

佐佐在掃地。（取材自紅星新聞）
佐佐在掃地。（取材自紅星新聞）
佐佐與媽媽。（取材自紅星新聞）
佐佐與媽媽。（取材自紅星新聞）

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