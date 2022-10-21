分離出猴痘病毒 中開始研發疫苗

電子顯微鏡下的猴痘病毒。（取材自中國生物微信公眾號）

中國生物微信公眾號20日發布，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所，近日成功從感染患者臨床樣本中分離出猴痘 病毒毒株，助力猴痘疫情 防控的各項科研攻關工作。

中新社旗下新媒體「國是直通車」報導，目前武漢生物製品研究所從所獲臨床樣本中成功分離出猴痘病毒，並開始疫苗 藥物相關工作研究。

猴痘是由猴痘病毒感染所導致的一種病毒性人畜共通傳染病，臨床表現主要為發熱、皮疹、淋巴結腫大，以往主要發生在中非和西非，截至2022年10月19日，全球累計報告了7萬5141例感染病例，100多個國家發現猴痘病例。

中國首例猴痘感染者作為輸入型病例於9月被確診，至今共有2例確診病例。

儘管有數據顯示，猴痘新增確診病例最近在減少，但遠未到高枕無憂時。猴痘目前依然被世衛組織列為「國際關注的突發公共衛生事件」，這是該組織當前可以發布的最高級別公共衛生警報。

目前中國還沒有專門的猴痘疫苗，隨著猴痘毒株成功分離，外界也在關注，中國猴痘疫苗何時可以問世。

中國疾病預防控制中心生物安全首席專家武桂珍表示，一般生產滅活疫苗首先要將病毒毒株分離出來，然後再由實驗動物研究所做動物模型，透過動物實驗觀察特徵和效果。並且，研發相關對應藥物也需要病毒毒株來進行系列實驗。

北京某大學醫學部一位相關研究人員表示，疫苗從研發到上市是一個非常嚴謹審慎的過程，有些疫苗或者藥物從獲取病毒毒株到疫苗或對應藥物上市需要一到五年甚至更長時間，但是在面臨疫情高發或者急需的狀態下，也有透過一定特殊流程保障應用安全前提下加速疫苗面世的可能性。