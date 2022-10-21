中國市值一哥 茅台騰訊拉鋸戰

騰訊市值搶回第一寶座。（路透）

貴州茅台和騰訊控股近日在市值方面展開激烈爭奪。10月以來，受到匯率因素影響，兩大股王市值互有領先，10月18日止，茅台市值超越騰訊，但20日收盤後，騰訊又搶回一哥寶座。但2022廣東民營企業100強榜單，華為 、騰訊分列第二和第三位，「一哥」則是去年該榜單的第二名正威國際集團有限公司。

香港01報導，在中美科技圍堵與反圍堵的「準戰爭」狀態下，一度讓一家酒類企業市值拔得頭籌，且進入前十的科技類企業只有騰訊和阿里兩家，這個消息對中國經濟來說恐怕未必是好事。

報導指出，相比之下，美國市場市值排行靠前的幾乎全是科技類企業，如排名第一的蘋果 ，排名第二的谷歌，排名第三的微軟，排名第四的亞馬遜，以及排名第六的臉書等，前十名中科技類公司占了半壁江山。而蘋果一家公司的市值，幾乎就等於全部中國網路科技企業的市值總和。

從中美市值結構上看，坦白說中國在科技領域的差距和美國相比還是相當大的，美國在這方面仍具有壓倒性競爭優勢。

另據每日經濟新聞報導，2022年廣東500強企業營收 總額首次超過17兆（人民幣，下同，約2.35兆美元），榜單前十中，深圳占據6席，且包攬前3名，分別是正威集團、華為和騰訊。

2021年，正威集團實現營收7227.54億元，取代華為登上廣東民企「一哥」的寶座。正威已經拿下2022年世界500強第76位、中國民營企業500強第四、中國製造業民營企業500強第二獎項。