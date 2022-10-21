小米造車拚全球前五 雷軍：和特斯拉相比 比賽才開始

小米董事長雷軍表示，小米電動車要成功的唯一途徑是成為全球前五。圖為雷軍展示小米自動駕駛汽車測試情況。(取材自微博)

小米 集團去年宣布進軍電動車 行業，測試車8月亮相。小米董事長雷軍20日說，小米成功的唯一途徑是成為全球前五名之一，每年出貨超過1000萬輛電動汽車 。他形容，「競爭將是殘酷的」。

小米去年3月公開表示進軍電動車市場。雷軍在Twitter表示，電動車是以智慧化、軟體化和用戶體驗為核心的消費電子產品。汽車行業的本質將從機械演變為消費電子，市場份額將高度集中於頂級企業。因此，雷軍說「換句話說，我們成功的唯一途徑是成為前五名之一，並且每年出貨量超過1000萬輛。競爭將是殘酷的。」

雷軍上月9日推文表示，特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業。有些人認為小米已經錯過了進入市場的窗口，但他不同意。「比賽才剛剛開始，我認為小米有很多機會。」

目前，小米在造車上已投入了大量資金，將在北京經濟技術開發區分兩期建設整車工廠，據報導，小米進軍電動車的第一款成果，已確定是一款純電轎車，預計2024上半年量產，售價將高於人民幣30萬元（約4.1萬美元）。

今年8月，雷軍宣布小米自動駕駛技術已進入測試階段，小米自動駕駛技術第一期規畫140輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是在2024年進入第一陣營。

自2021年官宣造車至今，小米汽車前後共申請了200餘項專利。近日，亦莊新能源汽車研究院披露，預計小米汽車工廠於2023年6-7月獲得汽車生產資質。