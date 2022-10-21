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中入境限制傳擬改2+5 學者疑「中國缺錢了」

中國新聞組／北京21日電
中國入境隔離檢疫期將縮短？外媒指出，當局正在研議「2+5」的可能性。圖為在虹橋機場旅客正在進行核酸檢測採樣。(中新社)
中國入境隔離檢疫期將縮短？外媒指出，當局正在研議「2+5」的可能性。圖為在虹橋機場旅客正在進行核酸檢測採樣。(中新社)

中國會否在20大後放寬防疫措施受關注，彭博社引述知情人士稱，官方正研究將入境隔離檢疫期縮短至「2+5」，即2天集中隔離、5天居家隔離。分析認為此舉反映「中國缺錢了」，需要出台政策穩住外資，但全國人大常委譚耀宗表示，「2+5」的可能性不大，縮檢疫日數還是得按部就班。

彭博社20日引述知情人士指出，中國官員正在研究將隔離期縮短為2天酒店集中隔離和5天居家隔離。

目前，中國的入境檢疫隔離政策為「7+3」，即7天集中隔離和3天居家監測，期間需做6次核酸檢測，且不能外出。以北京為例，境外進入北京，基本要在指定隔離旅館觀察監測10天。

知情人士指出，目前還不清楚新的居家隔離期將有哪些限制和適用範圍等，而這項新舉措可能包括在預計近期將發布的新版疫情防控方案中。

不過，知情人士強調，這一政策轉變需得到高層領導人的批准，因此仍有可能存在變數，或根本不被部署。中國國家衛健委對彭博社的報導，沒有立即回應或評論。

人大常委譚耀宗接受香港01訪問時指出，目前流行的病毒一般在感染後3至4天發作，整體方向都是朝壓縮檢疫日數，但一下子跳到「2+5」可能性不高，因為香港也從7天集中隔離跳到「3+4」，要按部就班。

自由亞洲電台引述經濟金融學者司令意見指出，當局通過外媒放出消息，放寬入境人士的隔離措施，是針對外來投資者，有別於中國的「動態清零」政策。這反映中國經濟下行壓力大，「政府非常缺錢」，希望出台一些政策強而有力地穩住外資，減緩外資撤離中國的步伐。

香港時事評論員劉銳紹認為，目前消息未經證實，過去香港也傳出要放寬至「0＋0」，最終亦改了口風。但在這個時候傳出放寬的消息，可能與中國經濟不景氣有關。

另據中國新聞周刊報導，經濟學家、上海財經大學校長劉元春指出，中國改革開放不會變，保護民營經濟不會變，只要管控好疫情，恢復到5%左右的增速，應該沒問題。

劉元春說，這兩年社會出現一些理論誤讀和思想噪音，認為搞新發展格局就是「閉關鎖國」，以人民為中心就放棄了以經濟建設為中心，要搞共同富裕就不講效率。如今20大報告把「高質量發展」定位為全面建設社會主義現代化國家的首要任務，「可以看到，改革不會變，開放不會變，保護民營經濟發展不會變。」

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