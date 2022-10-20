「王寶釧挖野菜」被譏是戀愛腦 二創幽默暴紅

經典老劇「薛平貴與王寶釧」在影音平台上引來大量的幽默二創，「王寶釧挖野菜」一詞火爆全網。(取材自紅星新聞)

近日，「王寶釧挖野菜」一詞火爆全網，經典老劇在影音平台上引來大量的幽默二創。王寶釧苦守寒窯18年不再是浪漫愛情的見證，「挖野菜」反而被網民調 侃是過度戀愛腦。也有企業看準了「王寶釧」熱度，迅速註冊商標，未來王寶釧不止吃野菜，也許還賣日用品哦。

來源：YouTube

「王寶釧挖野菜」這個梗源自於香港 演員陳浩民和宣萱主演的電視劇「薛平貴與王寶釧」，劇情是王寶釧為了幾面之緣的薛平貴，寧願與父母斷絕關係也要嫁給他。但生活艱難，薛平貴因打仗誤入西涼與公主成親。

王寶釧苦守寒窯18年、吃了多年野菜後，西涼王薛平貴才喬裝返鄉與和她相見，但她只做了18天正宮皇后便去世了。

以前，很多觀眾被薛平貴和王寶釧的愛情故事感動不已，但現在年輕人卻發現了另一種解讀方式，認為這是在告誡女生不要太戀愛腦，愛情至上的思維模式並不是幸福的保障。更有人打趣的說，一旦有戀愛腦，就罰自己挖野菜，以警醒自己。

紅星新聞報導，經典老劇的翻紅不但帶動現代愛情觀的反思，話題熱度也帶來商機。

天眼查APP顯示，「王寶釧」商標已被廣州一科技公司註冊，國際分類為日化用品。此外，甘肅 一食品科技公司也註冊了兩枚「王寶釧」商標，國際分類為食品、飼料種籽，但因到期未延展，目前商標已為無效狀態。

而出演薛平貴的香港演員陳浩民也在社交平台幽默回應，「吃了18年的有機菜，體脂率應該很低了吧 」，並配發一些趣味截圖。