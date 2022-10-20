我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：中國入境隔離擬放寬至2+5

社安金工作點數 將調為1640元換取1點

「王寶釧挖野菜」被譏是戀愛腦 二創幽默暴紅

中國新聞組／北京20日電
經典老劇「薛平貴與王寶釧」在影音平台上引來大量的幽默二創，「王寶釧挖野菜」一詞火爆全網。(取材自紅星新聞)
經典老劇「薛平貴與王寶釧」在影音平台上引來大量的幽默二創，「王寶釧挖野菜」一詞火爆全網。(取材自紅星新聞)

近日，「王寶釧挖野菜」一詞火爆全網，經典老劇在影音平台上引來大量的幽默二創。王寶釧苦守寒窯18年不再是浪漫愛情的見證，「挖野菜」反而被網民調侃是過度戀愛腦。也有企業看準了「王寶釧」熱度，迅速註冊商標，未來王寶釧不止吃野菜，也許還賣日用品哦。

來源：YouTube

「王寶釧挖野菜」這個梗源自於香港演員陳浩民和宣萱主演的電視劇「薛平貴與王寶釧」，劇情是王寶釧為了幾面之緣的薛平貴，寧願與父母斷絕關係也要嫁給他。但生活艱難，薛平貴因打仗誤入西涼與公主成親。

王寶釧苦守寒窯18年、吃了多年野菜後，西涼王薛平貴才喬裝返鄉與和她相見，但她只做了18天正宮皇后便去世了。

以前，很多觀眾被薛平貴和王寶釧的愛情故事感動不已，但現在年輕人卻發現了另一種解讀方式，認為這是在告誡女生不要太戀愛腦，愛情至上的思維模式並不是幸福的保障。更有人打趣的說，一旦有戀愛腦，就罰自己挖野菜，以警醒自己。

紅星新聞報導，經典老劇的翻紅不但帶動現代愛情觀的反思，話題熱度也帶來商機。

天眼查APP顯示，「王寶釧」商標已被廣州一科技公司註冊，國際分類為日化用品。此外，甘肅一食品科技公司也註冊了兩枚「王寶釧」商標，國際分類為食品、飼料種籽，但因到期未延展，目前商標已為無效狀態。

而出演薛平貴的香港演員陳浩民也在社交平台幽默回應，「吃了18年的有機菜，體脂率應該很低了吧 」，並配發一些趣味截圖。

香港 民調 甘肅

上一則

彭博：中國入境隔離擬放寬至2+5

下一則

中共紀檢人事大風吹 9月以來11位副部級官員履新

延伸閱讀

抹助曬劑怕弄髒家具 她坐購物袋上結果慘了

抹助曬劑怕弄髒家具 她坐購物袋上結果慘了
港海關檢獲3000萬元冒牌貨 涉世界盃球衣

港海關檢獲3000萬元冒牌貨 涉世界盃球衣
中國買冒牌商標 店家囤千萬假貨遭控

中國買冒牌商標 店家囤千萬假貨遭控
網傳離婚 陳浩民、蔣麗莎直播秀恩愛力破傳聞

網傳離婚 陳浩民、蔣麗莎直播秀恩愛力破傳聞

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」