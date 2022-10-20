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山東父母霸氣 兒取名張總「不讓他被人管」

中國新聞組／北京20日電
山東夫妻將自己兒子取名「張總」。（取材自星視頻）
山東夫妻將自己兒子取名「張總」。（取材自星視頻）

山東煙台一對90後父母給兒子取名「張總」，媒體報後引網友熱議。據了解，男嬰的媽媽姓閆，爸爸姓張，嬰兒的媽媽發文表示，二胎也已經想好了，取名「閆總」。

來源：YouTube

九派新聞報導，有網友直呼太霸氣，一出生就是霸道總裁。也有網友質疑，以後工作時，領導及同事怎麽喊？進入社會進入職場怕是不好混啊！「如果最終只是個普通職員，不是很尷尬嗎」？

母親解釋，取名是不讓他打工。(取材自九派新聞)
母親解釋，取名是不讓他打工。(取材自九派新聞)

對此，男嬰媽媽在社交平台回應網友，稱給兒子起這個名字就是為了不讓他打工，不被人管，可以活得自由自在。不求他大富大貴，就算平凡錢也夠他花。

因為取名引發熱議的新聞其實層出不窮，日前安徽安慶一對夫婦給孩子取名為伍拾憶，因諧音「五十億」走紅。

對此，孩子父親伍林說，他的名字諧音「50」，給孩子取名伍拾憶是為了諧音「51」，寓意著傳承。他還說，「拾憶」可理解為撿拾回憶，「希望兒子老了之後，回顧一生都是美好的回憶。」

還有一對浙江父母怕重名給兒子取名「李不尚書」，不少網友調侃這個名字不太正式。

今年7月時，一位來自湖北宜昌的萬男在社交平台分享兒子的出生證明，上面顯示兒子的名字為「萬塗思瑞」。因讀起來酷似英語「123」，此名引發網友熱議。

對此，萬男回應稱，他姓萬、孩子媽姓塗，「思」指的是有思想，虎寶寶名字裡有山有王寓意好，遇王則貴，遇山則順，便用了祥瑞的「瑞」。

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