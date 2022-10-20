杭州保安「裝富」助學 17年花10萬拉拔6學生

程姓保安(中)低調資助學生。（取材自杭州日報）

杭州電子科技大學一位程姓保安近日被披露長期默默資助貧困大學生，17年來總共資助了六名學生，共計10萬元（人民幣，下同，約1.38萬美元）左右，少數幾位同事也是偶然間才得知，「當保安工資算不上高，而且程男來自農村，也有家庭負擔，這些年資助了這麽多學生，確實讓大家敬佩。」

杭州日報報導，程男第一次資助大學生，還是2005年。那年新生開學，有位家長送孩子來報到，可是從親友那裡借來的6000元學費在路上被偷了。當時程男在校門口做保安，在安慰這名新生的過程中，他萌生了為對方付學費的想法。後來就一直資助了大學四年。「現在孩子發展得很好，幸虧當年資助他了。」

程男說，2005年到2013年，他負責學校食堂的安保工作，發現有學生有意在食堂最邊角的角落「一個人吃飯」。面前就是一個素菜、一個湯、一碗飯。觀察了一個月，都是同樣的菜，而且學生穿的衣服也幾乎不變。某天，程男嘗試和這名學生聊天，提出想資助對方的想法。「每個月600到800，過年額外有紅包。」學生看到程男是保安，心想保安大叔也沒什麽錢啊，剛開始有點抵觸接受資助。

這時，程男的「機靈勁」來了，「我很有錢的，我以前做生意的，你只管拿去用好吧，如果過意不去，以後畢業賺錢了可以還我的。」這位學生才接受了資助。「孩子們畢業賺錢了，要還我，我都堅決拒絕了，我說你們現在正需要錢，好好工作回報社會，就是對我最好的回報。」說著說著，程男爽朗一笑。

十幾年來，程男資助的學生，大多是在食堂「精準識別」的，「高峰期」時同時資助過三名學生。