我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

杭州保安「裝富」助學 17年花10萬拉拔6學生

中國新聞組／北京20日電
程姓保安(中)低調資助學生。（取材自杭州日報）
程姓保安(中)低調資助學生。（取材自杭州日報）

杭州電子科技大學一位程姓保安近日被披露長期默默資助貧困大學生，17年來總共資助了六名學生，共計10萬元（人民幣，下同，約1.38萬美元）左右，少數幾位同事也是偶然間才得知，「當保安工資算不上高，而且程男來自農村，也有家庭負擔，這些年資助了這麽多學生，確實讓大家敬佩。」

杭州日報報導，程男第一次資助大學生，還是2005年。那年新生開學，有位家長送孩子來報到，可是從親友那裡借來的6000元學費在路上被偷了。當時程男在校門口做保安，在安慰這名新生的過程中，他萌生了為對方付學費的想法。後來就一直資助了大學四年。「現在孩子發展得很好，幸虧當年資助他了。」

程男說，2005年到2013年，他負責學校食堂的安保工作，發現有學生有意在食堂最邊角的角落「一個人吃飯」。面前就是一個素菜、一個湯、一碗飯。觀察了一個月，都是同樣的菜，而且學生穿的衣服也幾乎不變。某天，程男嘗試和這名學生聊天，提出想資助對方的想法。「每個月600到800，過年額外有紅包。」學生看到程男是保安，心想保安大叔也沒什麽錢啊，剛開始有點抵觸接受資助。

這時，程男的「機靈勁」來了，「我很有錢的，我以前做生意的，你只管拿去用好吧，如果過意不去，以後畢業賺錢了可以還我的。」這位學生才接受了資助。「孩子們畢業賺錢了，要還我，我都堅決拒絕了，我說你們現在正需要錢，好好工作回報社會，就是對我最好的回報。」說著說著，程男爽朗一笑。

十幾年來，程男資助的學生，大多是在食堂「精準識別」的，「高峰期」時同時資助過三名學生。

為了資助孩子們，程男每天都省吃儉用。今年年末，程男退休年齡到了。「今年上半年，我資助的最後一名大學生業畢業了。」程男坦言：「用微薄之力助學，其實，我的收穫更大，孩子們有的叫我叔，有的叫我哥，有位父親車禍去世的孩子叫我爸，他們現在畢業了不停給我買吃的穿的，我再拒絕都不管用，他們的心意最讓我感動。也要感謝這些可愛的孩子們。」

杭州電子科技大學。（取材自澎湃新聞）
杭州電子科技大學。（取材自澎湃新聞）

車禍 退休

上一則

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

下一則

牆上有臘肉？四川小鎮牆壁 畫出美麗與鄉愁

延伸閱讀

州檢出擊 華人洗衣店歸還拖欠工資9萬元

州檢出擊 華人洗衣店歸還拖欠工資9萬元
台灣怎麼了？不到2年已有2名馬來西亞大學生在台遇害

台灣怎麼了？不到2年已有2名馬來西亞大學生在台遇害
疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望

疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望
中鼓勵大學生當兵 甘肅推出給現金、貸款與減稅等優惠

中鼓勵大學生當兵 甘肅推出給現金、貸款與減稅等優惠

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51
習近平確定至少再掌權五年，美媒分析，習近平過去十年提升中國國力，就為了準備面對終極敵人美國。圖為中國遼寧號航母。（路透）

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

2022-10-14 22:36

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」