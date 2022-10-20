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博主4年畫遍百城明月…網友：好一幅千嬌百媚的中國

中國新聞組／上海20日電
古老的鐘樓便足以讓人辨認出古城西安。（取材自微博）
古老的鐘樓便足以讓人辨認出古城西安。（取材自微博）

一系列圍繞「月亮」描繪出一美妙中國城市的畫作，在網上引發眾多好評。這是博主樸縝的作品「東方幻月錄」，短時間內微博轉發已超6萬，點讚近10萬，多個城市網友紛紛「打卡」。

觀察者網報導，畫作中，月亮總以某種形式存在，青山間、波濤裡、衣裙上……見證著城市的故事。有網友感慨，「把每個城市最突出的特點都繪出來了」、「一城一月，東方幻月」、「畫出了一個千嬌百媚的中國」。

網友還催更，「100城都沒蹲到一個無錫」、「盼一個宜賓」、「淺盼一個200城」。

流水高山，一把琴、兩個人，這是武漢的故事。（取材自微博）
流水高山，一把琴、兩個人，這是武漢的故事。（取材自微博）

樸縝表示，自己從小就喜歡繪畫，但沒有經過系統的培訓和學習，大概從九年前開始慢慢摸索繪畫。

四年前，他心血來潮想畫一畫中國城市，於是慢慢堅持了下來，「後來發現小時候的筆記本上有工整的寫著一堆中國城市的名字，現在想來也許冥冥之中早有注定，而且因為平時腦海裡會有很多稀奇古怪的想法和構圖，所以也藉著這個載體表達出來」。

每個城市的創意來源不同，有的來源於山水建築，有的來源於人文傳說、歷史趣聞，「比如紹興是畫的陸遊和唐婉的釵頭鳳，邯鄲是畫的藺相如廉頗的負荊請罪，而揚州則是畫的二十四橋，北京則是畫的天壇，諸如此類」。

城市色調選擇則依托城市本身的元素，「比如說到安徽的這些城市，它有一個特徵就是墨瓦白牆，會選擇黑色白色及一些比較貼近的顏色」。

重慶山城的故事藏在畫面裡。（取材自微博）
重慶山城的故事藏在畫面裡。（取材自微博）

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