杭州爸「抄襲」4歲女兒畫作大賣 網友：父承女業

爸爸模仿後畫出來的畫。（取材自瀟湘晨報）

近日，杭州一位父親的畫火了，最讓網友驚奇的是，他說自己的畫是抄襲四歲半的女兒。當事人金先生表示，自己是從事設計方面的工作，女兒也喜歡畫畫，最近突發奇想，抄襲女兒的創意創作了20幾幅畫，沒想到被很多網友喜歡，還有很多人求購。網友吐槽，這算是「父承女業」。

瀟湘晨報報導，金先生的女兒小美今年4歲半，從兩、三歲起，金先生就為女兒準備了紙板和畫筆，讓她隨意發揮。金先生由於工作關係，常在家裡作畫，女兒也會和他一起畫。雖然是專業藝術生出身，但是對於女兒的畫金先生從不做任何指點和干預，「我和我老婆從來都是只誇不教，還跟她說她是個畫家」。

上個月，金先生突發奇想翻出了女兒三歲畫的畫，金先生稱這幅畫是他最喜歡的，是一個全身紅色的小人，一雙黑色的圓眼睛，頭上還有兩個小辮子，「她的畫天馬行空，想像力十足，我是畫不出這種畫」。

右圖為女兒畫的圖原稿，左圖為爸爸的「再創作」。（取材自瀟湘晨報）

於是金先生「抄襲」了女兒的創意，提取裡面的元素重新創作，創作了一幅畫。「她畫的小辮子，我覺得很像耳朵，就畫成了耳朵，這個形像沒有表情，也沒有動作，它的耳朵能代替所有的表情、言語和動作」。在之後一個多月裡，他又以這幅畫為靈感陸續畫了20幾幅畫。他將創作的過程分享到了自己的社交平台，並聲稱要「抄」夠100幅畫，希望能有美術館 找他辦展。

沒有想到，他的畫吸引了很多網友觀看，甚至還有人求購，他嘗試性將作品掛到網路交易平台，不到兩天就賣出去了十幾幅畫。甚至已有五家美術館聯繫他希望可以作展。金先生說：「我對我女兒的畫是由衷地欣賞，她還有很多這樣的畫，我以後還會繼續抄下去。」