牆上有臘肉？四川小鎮牆壁 畫出美麗與鄉愁

永勝鄉一名年輕人正在牆上畫圖。（視頻截圖）

四川樂山金口河區永勝鄉當地農村的牆面上，有許多手繪的美麗圖畫。鄉政府工作人員表示，牆體繪畫是當地建設美麗鄉村的一項工作，已開展數年，主要是為提昇文化氛圍和人居環境。一名博主讚嘆，「我還以為是真臘肉、真香腸」。

極目新聞報導，該博主說，自己10月路過永勝鄉時，偶然遇見一位正在牆上繪畫的年輕人，牆邊擺放著調色板和顏料，白牆上一位笑容滿面的老奶奶正掛著臘肉香腸，繪畫栩栩如生。

「我剛看到的時候差點以為是真的了，走近才看到是畫上去的」。該博主說，除了這幅圖外，當地很多房屋的牆上也有類似的繪畫，主題各異。

據報導，近年來，金口河區各鄉鎮抓住「生態」和「宜居」兩個關鍵點，充分挖掘本土歷史文化底蘊，將生態文明、鄉村振興等與本地特色元素相融合，把留住鄉愁、美麗鄉村等畫卷逐一描在筆端、繪在牆上，以提升鄉村文化氛圍，調動村民建設美好家園的熱情。